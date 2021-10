기시다 후미오 日 총리 "금융소득세, 당분간 건드릴 생각 없다"

[아시아경제 김보경 기자] 기시다 후미오 일본 총리가 10일 금융소득세 개편과 관련 "당분간 건드릴 생각이 없다"고 밝혔다.

기시다 총리는 이날 오전 현지 민영방송 후지TV에 출연해 이같이 말했다. 앞서 그는 자민당 총재 선거 기간 '성장과 분배의 선순환'을 강조하며 분배를 위한 재원으로 주식 매각 이익 등 금융소득에 대한 과세 강화를 검토하겠다는 뜻을 내비친 바 있다.

지난 4일 총리 취임 기자회견 때도 금융소득 과세의 개편 필요성을 거론하면서 "다양한 선택지 중 하나"라고 언급했다.

기시다 총리가 이날 금융소득세 개편을 당분간 검토하지 않겠다고 물러선 것은 이달 말 중의원 선거를 앞두고 주가 하락과 투자 냉각으로 인한 경제 불안을 회피하려는 의도로 보인다고 교도통신은 해석했다.

그는 이날 후지TV 프로그램에서 임금 격차 완화를 위해 근로자 임금을 인상한 기업에 대한 세제 우대조치 등을 우선 생각하고 있다고도 밝혔다.

