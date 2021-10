[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 패션디자인학과(학과장 김지연)는 지난 8일 패션강의실에서 2021년도 중국유학생 웰컴미팅을 진행했다고 10일 밝혔다.

중국에서 유학 온 신입생과 편입생, 학과 교수 등 총 14명이 참석한 웰컴미팅에서는 환영 인사와 함께 간담회를 통해 학사일정을 소개하고, 대면수업과 비대면수업 등 학과적응에 대한 어려움 등에 대해 이야기하는 시간을 가졌다.

패션디자인학과는 매학기 주기적으로 외국유학생 간담회, 차이나멘토링을 통해 유학생들이 학교 및 학과생활에 잘 적응하고 만족할 수 있도록 적극 돕고 있다.

