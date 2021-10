국가 붕괴 직전의 위기, 전기도 끊겼다…'암흑의 도시'로 변한 레바논

[아시아경제 황수미 기자] 최악의 경제위기 속에 연료난을 겪고 있는 레바논에서 전력 공급이 완전히 중단됐다.

9일(현지 시각) 외신에 따르면 레바논 국영 전력회사는 이날 성명을 통해 연료 부족으로 최대 규모 화력발전소 2곳의 가동이 멈췄다고 밝혔다.

레바논 북서부 해안에 있는 데이르 암마르 화력발전소는 8일, 남서부 해안에 있는 자흐라니 화력발전소는 9일 각각 운영이 중단됐고, 외신은 두 발전소의 가동 중단이 전력망의 안정성에 직접적인 영향을 미쳐 레바논 내 전력공급이 완전히 끊겼다고 보도했다.

성명에서는 "당분간 이들 화력발전소가 재가동될 가능성은 없다"며 "군이 보유한 연료를 이용해 일시적으로 발전소 가동을 시도하겠지만, 곧바로 시행되지는 않을 것"이라고 했다.

레바논 정부 관리도 전력망이 완전히 멈춰 섰다는 상황을 알리며 이런 상황이 며칠 간 이어질 것으로 전망했다.

이에 따라 자체 발전기를 돌리는 일부 가정을 제외한 대부분의 레바논 국민은 전기 없는 생활을 해야 한다.

지난 2019년 경제 위기가 시작된 레바논은 코로나19 대유행과 지난해 8월 베이루트 대폭발 참사라는 악재를 만나 상황이 더욱 악화하면서 국가 붕괴 직전의 위기로 내몰렸다. 여기에 대폭발 참사 이후 총사퇴한 내각이 다시 꾸려지지 못하면서 정부 기능도 1년 넘게 사실상 마비 상태다.

세계은행(WB)은 최근 레바논의 경제 위기를 19세기 중반 이후 세계 역사에서 가장 심각하고 장기적인 불황으로 진단했다.

지난 9월 재벌 출신의 나지브 미카티 총리가 13개월 만에 새 정부를 꾸리고 국제통화기금(IMF) 등과 구제금융 등을 논의하기로 했으나, 상황이 반전될지는 장담하기 어려운 상태다.

