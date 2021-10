10일 서울 마포농수산물시장이 코로나19 집단감염으로 폐쇄된 가운데 인근 마포구보건소 선별진료소를 찾은 시민들이 검사를 위해 긴 줄을 서 있다. 이날 0시 기준 신규확진자 수는 주말 검사 건수 감소 영향으로 1천594명으로 집계됐다./김현민 기자 kimhyun81@

