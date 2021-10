10일 서울 마포구청 앞에 전날 마포농수산물시장 상인들이 시장 폐쇄 명령에 항의하며 버린 농산물이 널브러져 있다. 마포농수산물시장은 코로나 집단 감염자 발생으로 지난 6일부터 3일 동안 영업을 중단했지만, 추가 확진자 발생으로 9일 폐쇄 행정명령이 내려졌다./김현민 기자 kimhyun81@

