10일 서울 마포농수산물시장 앞에 마련된 임시 선별검사소에서 시민들이 진단 검사를 받고 있다. 마포구는 코로나19 집단감염이 발생한 마포농수산물시장에 대해 9일 폐쇄 행정명령을 내렸다./김현민 기자 kimhyun81@

