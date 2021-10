삼성그룹 시총 700조원 아래로…지난해 12월 이후 10개월만

SK그룹 시총도 최근 8거래일 동안 17조원 감소

[아시아경제 공병선 기자] 최근 국내 증시가 흔들리면서 삼성그룹의 시가총액(시총)이 700조원 아래로 떨어졌다. 이는 지난해 12월 국내 그룹 최초로 700조원을 돌파한 이후 약 10개월 만이다.

10일 금융정보업체 인포맥스에 따르면 지난 8일 기준 유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 삼성그룹 관련 23개 종목의 시총은 684조7999억원으로 집계됐다. 지난 5일 687조1462억원으로 약 10개월 만에 700조원을 하회한 후 680조원대 안팎을 유지 중이다.

삼성그룹의 시총은 지난해 12월24일 국내 그룹 최초로 700조원을 돌파한 후 올 초 800조원까지 치솟았다. 올해 삼성그룹의 시총은 대체로 730~770조원대를 유지했다.

하지만 지난 8월부터 코스피가 주춤하기 시작하자 삼성그룹의 시총도 감소했다. 특히 지난달 28일부터 코스피가 급락하자 8거래일 만에 삼성그룹의 시총은 53조7000억원가량이 사라졌다. 이는 사상 최대치였던 지난 1월11일 825조7700억원에 비해 약 141조원이 증발한 수준이다.

그룹주에서 가장 큰 비중을 차지하는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,500 전일대비 100 등락률 -0.14% 거래량 14,043,287 전일가 71,600 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…LG화학 가장 많이 순매수증시 변동성 확대 국면..."삼성전자, 가장 안정적 투자처"드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株! close 의 하락세가 시총 감소로 이어졌다. 최근 8거래일 동안 삼성전자의 주가는 7.98% 떨어졌다. 시총도 37조127억원 줄었다. 같은 기간 삼성전자 우선주( 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 66,300 전일대비 700 등락률 +1.07% 거래량 1,229,430 전일가 65,600 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…LG화학 가장 많이 순매수외국인, 한 주 만에 '팔자'…삼전 가장 많이 순매도외국인, 3주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고 close ), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 830,000 전일대비 15,000 등락률 +1.84% 거래량 60,505 전일가 815,000 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 연휴 앞두고 숨고르기…코스피 약보합 마감코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’강보합 출발 코스피…장초반 주춤 close , 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 166,500 전일대비 1,500 등락률 +0.91% 거래량 341,492 전일가 165,000 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 [PCB 주도주 분석①]삼성전기…'최고 호황' 새로운 성장 이끈다[클릭 e종목]"삼성전기, 4분기 역대 최대 실적 전망…저가 매수 기회"美증시 상승에도 코스피 1.8% 하락 마감…2900선 턱걸이 close , 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 686,000 전일대비 19,000 등락률 +2.85% 거래량 305,824 전일가 667,000 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…LG화학 가장 많이 순매수연휴 앞두고 숨고르기…코스피 약보합 마감코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’ close , 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 24,300 전일대비 400 등락률 -1.62% 거래량 1,683,144 전일가 24,700 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 삼성엔지니어링, 삼성전자 평택공장 P3 PJT 계약 금액 5073억원으로 변경[클릭 e종목] “삼성엔지니어링, 중장기 성장도 준비 중”[e공시 눈에 띄네]코스피-24일 close 등의 주가도 7.92%, 9.78%, 8.52%, 6.67%, 6.54% 하락했다. 유가증권시장의 전체 시총에서 삼성그룹이 차지하던 비중도 연초 38.03%에서 지난 8일 31.85%로 줄어들었다.

시총 2위 SK그룹 상장사 26곳도 부진하긴 마찬가지다. 지난 6일 SK그룹의 시총은 두 달 반 만에 200조원 아래로 떨어졌다. 지난 8거래일 동안 SK그룹의 시총이 17조원 감소해 8일 종가 기준 192조4347억원을 기록했다.

최근 국내 증시는 이어지는 국내외 악재에 흔들리고 있다. 공급망 차질 문제와 인플레이션 압력, 중국 부동산 업체 헝다그룹 사태, 미국 부채한도 협상 불확실성 등 악재가 이어지면서 대형주들도 부진을 면치 못하는 상황이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr