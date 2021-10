윤석열 "홍 선배님, 우리 깐부 아닌가요" 홍준표 "동지는 음해 안해"

전날 洪 '범죄공동체' 발언에

尹 "동지임을 잊지 말자" 방어

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장과 홍준표 의원이 '범죄공동체' 발언을 놓고 10일 신경전을 벌였다.

홍 의원은 전날 자신의 페이스북에 '범죄공동체를 국민과 각 당의 당원들이 지지하는 이유를 이해하기 어렵다'며 이재명 경기도지사와 윤석열 전 검찰총장을 대놓고 저격했다.

이에 윤 전 총장은 10일 자신의 페이스북을 통해 홍 의원을 '홍 선배님'이라고 지칭하며 "우리 깐부 아닌가요?"라며 글을 썼다. 깐부는 넷플릭스 드라마 '오징어 게임'에 등장한 용어로 구슬치기나 딱지치기 등 놀이를 할 때 구슬이나 딱지를 공유하는 같은 편을 뜻한다.

그는 "어제 범죄공동체라는 표현까지 쓰며 저를 이재명 지사와 싸잡아 공격하셨다"면서 "좀 지나친 것 아닌가 생각도 들고 우리 정치가 국민 앞에 이 정도 모습 밖에 보여드릴 수 없는 것인지 여러 감정이 얽혀 마음이 복잡했다"고 밝혔다.

이어 "우리에게는 이번 대선에서 반드시 정권교체를 해야 한다는 공동의 목표가 있다"며 "치열하게 경쟁은 하되 품격 있게, 동지임을 잊지 말고 과거에서 빠져나와 미래로 향하자"고 제안했다.

홍 의원은 윤 전 총장이 글을 올린 지 얼마 지나지 않아 "범죄공동체라는 말에 윤석열 후보가 발끈했다"며 운을 뗐다.

홍 의원은 이날 자신의 페이스북에 "어제 그렇게 말한 것은 윤 후보 캠프에서 지난번 우리 캠프를 공작으로 끌어 들이는 거짓 선전을 했고 또 이번에 확인되지 않은 경선 결과를 거짓 주장하는 반칙을 일삼고 있기 때문"이라며 "캠프의 문제 인사들을 단속하라"고 충고했다.

그러면서 "깐부는 동지"라며 "동지는 동지를 음해하지 않는다"고 했다. 또 "나는 팩트 외 공격하지 않는다"면서 "정치 수준을 떨어트리는 이상한 짓은 하지 말자. 그게 원팀 정신"이라고 했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr