경기도, 남한산성 도립공원 '공원계획 변경' 주민 설명회 연다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 남한산성도립공원에 대한 공원계획 변경 주민 설명회를 개최한다.

경기도는 오는 13일 도립공원 중앙주차장(광주소방서 남한산성지역대 옆)에서 남한산성도립공원에 대한 공원계획 변경(안) 및 전략환경영향평가(안)에 대한 주민 설명회를 연다고 10일 밝혔다.

이번 설명회는 현재 학술용역을 추진 중인 공원계획변경(안)과 전략환경영향평가에 대한 내용을 지역 주민들에게 보고하고, 관련 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

도는 용역을 통해 내년 3월까지 도비 2억8000만원을 투입해 변화된 환경에 걸맞은 새로운 '공원구역 및 공원계획'의 타당성 유무를 검토하고 환경성 평가를 추진하고 있다.

이는 현행 '자연공원법'(제15조2항)에서 의무적으로 10년마다 지역주민의 의견을 수렴해 공원계획의 타당성을 검토해 그 결과를 공원계획에 반영하도록 규정하고 있는데 따른 것이다.

1971년 지정된 남한산성도립공원은 대도시 권역에 위치해 접근성이 뛰어나고 2014년 유네스코(UNESCO) 세계유산으로 등재된 남한산성 등 역사적 가치가 높은 문화재가 산재해 개발보다는 보존 중심의 관리가 이뤄져왔다.

다만 토지이용 제한으로 해마다 민원이 지속적으로 발생, 이를 해소하기 위한 대책이 필요하다는 의견이 제기돼왔다.

이러한 지역 주민의 애로사항을 일부 해소하면서 보존할 부분은 확실히 보존하고 이용할 부분은 보다 편리하게 이용하는 자연공원 보전ㆍ관리 방안을 마련하겠다는 것이 도의 구상이다.

민순기 도 공원녹지과장은 "이번 용역으로 마련될 공원계획이 수도권 주민의 삶이 풍요로워짐과 동시에 지역 주민의 불이익은 최소화 하면서 공정한 혜택을 받을 수 있는 도민이 살기 좋은 경기도를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

