"김치 레시피로 요리하게 되어 영광"…김치에 진심인 나라 영국

[아시아경제 황수미 기자] 최근 영국에서 한국 문화에 관한 관심이 높아지면서 김치도 대중화하고 있다. 영국 주요 언론에서는 김치 담그는 방법이나 김치를 이용한 요리법 등을 소개하기도 했다.

지난 7일 영국 인디펜던트지 속 30분 요리 코너에는 '김치볶음밥은 남은 음식으로 만들 수 있는 히어로 저녁 식사'라는 제목의 글이 올라왔다.

앞서 데일리메일도 지난달 '김치는 한국의 주요 식품'이라면서 김치 담그는 법과 김치볶음밥 만드는 법을 소개했다. 아일랜드의 아이리쉬 타임스는 김치라면을 주제로 다뤘다.

더 타임스는 '화를 다루는 가장 좋은 방법'이란 기사에서 김치, 콤부차, 요거트 같은 발효음식을 먹으라고 권하기도 했다.

또 정통 김치를 넘어서 김치와 고추장, 꿀이 들어간 핫도그나 김치-렌틸콩 스튜와 같은 응용요리가 현지 언론에 소개되기도 했다.

지난달 24일에는 한국농수산식품유통공사(aT)가 영국에서 스타셰프 및 팝가수와 함께 온라인 김치 레시피 챌린지를 열어 많은 관심을 불러일으켰다.

이 챌린지의 우승자인 키아라 씨는 김치 사슈카를, 쥴리엣 씨는 김치 와인밥을 소개했는데 이를 직접 만든 요리쇼에는 약 3000명이 실시간으로 참여했다.

김치 사슈카를 제안한 키아라 씨는 "내가 만든 김치 레시피로 요리하게 되어 너무나 영광이다. 한식당에서만 경험했던 김치로 처음 요리해보았는데 다양한 현지식과 쉽게 어우러지는 걸 알게 됐다"고 전했다.

한편 최근에는 테리사 메이 전 영국 총리가 직접 김치에 대한 각별한 애정을 표시하기도 했다.

10일(현지 시각) 주영한국대사관에 따르면 메이(65) 전 총리는 최근 김건 주영 한국 대사 초청으로 점심을 먹으면서 "김치를 직접 담가 먹을 정도로 김치를 즐긴다"고 했다.

또 "지난해 한국 방문 후 김치 담그는 법을 설명한 책자를 선물로 받아서 무척 기뻤다"며 고마움을 전했다.

이어 메이 전 총리는 자신이 이전부터 요리법을 구해서 집에서 김치를 담가 먹고 있었다며 "하루도 거르지 않고 먹는 정도까지는 아니지만 맛있고 건강에 좋은 음식이어서 남편도 잘 먹는다"고 덧붙였다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr