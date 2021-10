살인사건까지 번지는 층간소음…"아파트별 관리위원회 필요"

코로나에 층간소음 증가

지난해 전화상담 서비스 4만2250건

2019년 비해 1만5000건 넘게 증가

층간소음으로 살인사건 벌어져

"갈등 관리 방안 마련해야"

[아시아경제 이정윤 기자] "층간소음 때문에 미칠 것 같습니다. 전세계약하고 거주하고 있는데 이사를 가려구요."

이웃과 함께 생활하는 공동주택에서 쉽게 찾아볼 수 있는 층간소음. 코로나19 영향으로 집 안에서 생활하는 시간이 늘자 층간소음을 호소하는 이들이 늘어나고 있다. 또 살인사건으로까지 번지고 있어 대책 마련이 시급하다.

10일 국가소음정보시스템에 따르면 지난해 층간소음 이웃사이센터에 접수된 전화상담 서비스 건수는 4만2250건으로 나타났다. 2019년 접수된 2만6257건과 비교하면 한 해만에 1만5000건 넘게 증가했다. 2017년과 2018년에는 각각 2만2849건, 2만8231건을 기록한 바 있다. 또 현장진단 서비스 접수 건수도 2020년 1만2139건으로 확인됐는데 이는 전년도에 비해 4168건 증가한 수치다.

층간소음을 유발하는 원인은 대부분 뛰거나 걷는 소리에서 시작한다. 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 조오섭 의원이 국토교통부와 환경부 등에서 제출받은 자료를 보면 2012년부터 지난해까지 현장진단 서비스 접수 건수 6만61건 중 67%인 4만598건이 뛰거나 걷는 소리 때문에 접수한 것으로 파악됐다. 이어 망치질 4.3%, 가구 3.7%, 가전제품 2.8%, 문 개폐 2%, 악기 1.5%, 기타 18.1%인 것으로 나타났다.

이러한 층간소음은 살인 등 강력 사건으로 번지기도 한다. 지난달 29일에는 전남 여수시의 한 아파트에 살던 A씨(34)가 층간소음 문제로 다투다 일가족을 흉기로 찔러 경찰에 구속됐다. A씨는 지난달 27일 윗집을 찾아가 흉기를 휘둘러 40대 부부를 숨지게 하고 60대 부모에게 중상을 입힌 혐의를 받는다. 10대 자녀 2명은 피신해 추가 피해는 발생하지 않았다. A씨는 범행 전 관계 기관에 한 차례 층간 소음을 주장하며 신고한 것으로 전해졌다.

층간소음 피해를 주장하는 이들은 겪어보지 못한 이들은 이해할 수 없을 정도로 심한 고통을 겪는다고 토로한다. 층간소음 피해자들이 모인 온라인 카페에는 '밤만 되면 미칠 것 같다' '쿵쿵거리는 윗집과 대화를 했는데 자기 잘못이 아니라고 한다' 등의 글을 올라왔다. 또 층간소음 가해자를 상대로 복수를 했다는 이도 있었다. 고무망치로 천장을 두드리거나 스피커를 설치하는 것을 비롯해 청국장을 끓이거나 생선을 구워 복수했다는 경험담이 게재됐다.

전문가들은 층간소음을 완전히 제거하는 것은 불가능하기 때문에 갈등을 '관리'하는 방안을 마련해야 한다고 제언한다. 차상곤 주거문화개선연구소장은 "바닥을 두껍게 하는 등 아무리 시공을 잘 하더라도 층간 소음을 100% 소멸시키는 것은 불가능하다"라며 "결국 들리는 소음에 대한 관리가 중요하다"고 설명했다. 이어 "관리를 위해선 아파트 마다 층간소음관리위원회라는 자치조직을 만들어 활성화 시키는 게 중요한 데 8월말 기준으로 서울에 있는 아파트 단지를 조사하니 구성률이 35% 정도 됐지만 활동률은 8%에 불과했다"며 "정부는 위원회가 제대로 작동할 수 있도록 활동비 등을 통한 지원에 나서야 한다"고 덧붙였다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr