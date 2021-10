TSMC, 日정부서 4조원 지원 받아 구마모토에 공장 건설 검토

[아시아경제 정현진 기자] 세계 1위 파운드리(반도체 위탁생산)업체인 대만 TSMC가 일본 정부의 지원을 받아 큐슈 구마모토현에 반도체 공장을 짓는 방안을 검토하고 있다. 일본 정부가 반도체 공급망 확보에 적극적으로 투자하겠다는 입장인 가운데 대만과의 협력이 확대되고 있다.

10일 니혼게이자이신문은 TSMC가 일본 정부와 소니 등의 지원을 받아 구마모토에 파운드리 공장을 짓는 방침을 굳혔다고 보도했다. 이 공장은 2024년 양산 시작을 목표로 하고 있으며 공장의 위치는 기쿠요마치의 소니 이미지센서 공장 인근이 될 것으로 보인다.

총 투자규모는 8000억엔(약 8조5600억원) 가량인데 이 중 최대 절반을 일본 정부가 보조할 전망이다. 여기에 TSMC의 신공장 주요 고객이 될 소니가 소액의 출자를 검토하고 있으며 자동차 부품업체인 덴소도 차량용 반도체를 안정적으로 조달하기 위해 TSMC 구마모토 공장에 전용 설비를 두는 등의 형태로 참여하는 방안을 검토 중이라고 니혼게이자이는 전했다.

일본 정부는 글로벌 반도체 패권 경쟁 속에서 TSMC 공장을 통해 생산시설을 확보하려 하고 있다. 이에 일본 내에서는 정부가 해외 기업에 이례적으로 거액을 지원하는 것을 두고 비판이 일고 있다. 신공장 건설에 소니나 덴소와 같은 일본 민간기업의 참여가 이뤄지면 일본 정부의 지원금 규모는 다소 줄어들 수 있지만 TSMC가 반도체 공장을 합작 형태로 운영하는 경우는 거의 없었던 만큼 일본 업체와 출자 형태로 협력할 가능성이 크지 않다고 니혼게이자이는 전하기도 했다.

이번 프로젝트로 구축되는 생산라인은 20나노미터(㎚, 1㎚=10억분의 1m)대가 될 것으로 예상된다. TSMC와 삼성전자의 첨단공정은 10㎚ 이하인 점을 감안하면 구마모토 공장의 생산라인은 다소 구세대 기술이 적용될 것으로 보인다.

니혼게이자이는 "TSMC가 일본에서 생산을 계획하는 반도체가 첨단제품이 아닌 데다 제품 생산에는 많은 반도체가 필요하지만 일본에서 생산하려고 예정된 제품은 그 중 일부"라면서 "TSMC의 공장 건설이 일본의 경제 안보로 이어질지에 대해서는 논의가 필요하다"고 전했다.

