"공무원 인강 공유하자" 천만원 사기 행각 벌인 대학생

[아시아경제 권서영 기자] 도박 자금을 구하기 위해 공무원 시험 준비생을 상대로 사기 행각을 벌인 대학생이 징역형 집행유예를 선고받았다.

오늘(10일) 청주지법 형사3단독 고춘순 판사는 사기 혐의로 재판에 넘겨진 대학생 A씨(24)에게 징역 2년에 집행유예 3년을 선고했다고 밝혔다. 또 보호관찰 및 200시간의 사회봉사를 명령했다고 덧붙였다.

앞서 A씨는 지난 2019년부터 공무원 수험생들이 모인 인터넷 카페에서 자신의 인터넷 강의 계정을 공유하겠다고 속인 뒤 문제집이나 강의 대금 등을 명목으로 피해자들의 돈을 편취한 혐의를 받았다. A씨는 이러한 수법으로 28명으로부터 약 1000만원을 편취해 인터넷 도박 자금으로 이용했다.

이에 고 판사는 "1년 넘게 범행을 반복했고 피해액이 회복되지 않아 죄질이 좋지 않다"라면서도 "다만 향후 변제를 약속했으며 학업 등 성실한 삶의 의지를 다지는 점 등을 종합해 형을 정했다"라고 설명했다.

