mRNA 백신, 코로나에 이어 독감도 잡나…화이자 등 임상시험 시작

[아시아경제 정현진 기자] 코로나19에 통한 mRNA(메신저 리보핵산) 백신 기술을 계절성 독감에도 적용할 수 있을지를 확인하기 위한 임상시험이 시작됐다고 9일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)가 보도했다.

보도에 따르면 미국 모더나와 프랑스 사노피는 올해 여름, 화이자-바이오엔테크는 지난달 각각 mRNA 독감 백신의 임상시험에 착수했다. 영국 시퀴러스도 내년 초 mRNA 기반 독감 백신의 임상시험을 시작할 예정이다.

이같은 임상시험은 기존 독감 백신이 효과가 낮다는 평가가 이어지는 가운데 나온 것이다. 2004∼2019년 독감 백신의 효과는 최저 10%에서 최대 60%에 머무른 것으로 집계됐다. mRNA 기술을 이용하면 재래식 독감 백신보다 단기간에 백신을 만들 수 있어 매해 유행하는 독감 바이러스의 종을 더 정확하게 반영할 가능성이 있다.

이에 mRNA 기반의 독감 백신이 개발돼 예방효과를 끌어올릴 수 있을지 주목된다. NYT는 mRNA에 기반한 새 독감 백신 연구는 이미 상당히 진전된 상황이라고 전했다. 앞서 프랑스에서 1993년 쥐를 상대로 mRNA 독감 백신에 대한 임상시험에 성공했고, 모더나는 2016년 사람에게도 전염되는 조류인플루엔자 2종에 대한 임상시험에서 바이러스에 대한 항체가 생성됐다는 결과를 내놨다.

다만 장 프랑수아 투상 사노피 파스퇴르 글로벌연구소장은 "우리는 겸손해야 한다. 효과가 있을지는 나중에 데이터가 말해줄 것"이라며 코로나19 백신의 성공이 독감 백신의 성공을 보장하는 것은 아니라고 말했다. 또 mRNA 독감 백신이 개발되더라도 각국 정부의 지원과 긴급사용 승인까지는 어려울 것으로 보여 실제 시장에 나오기까지 몇 년이 걸릴 수 있다고 NYT는 전했다.

