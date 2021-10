亞 최고 부호 인도 암바니, '1000억달러 클럽' 가입

[아시아경제 정현진 기자] 아시아 최고 부호인 인도의 무케시 암바니 릴라이언스 인더스트리 회장이 재산 1000억달러 클럽에 가입했다고 9일(현지시간) 블룸버그통신이 보도했다.

블룸버그 억만장자 지수에 따르면 암바니 회장의 재산은 전날 기준 1006억달러(약 120조원)를 기록했다. 이에 따라 암바니 회장은 일론 머스크 테슬라 최고경영자(2220억달러), 제프 베이조스 아마존 창업자(1910억달러) 등과 함께 1000억달러 클럽에 이름을 올렸다. 이 클럽은 11명이 들어가 있다.

암바니 회장의 재산은 올해에만 238억달러가 불어난 것으로 집계됐다. 블룸버그는 주가 상승으로 인해 암바니 회장의 기업 지분 가치가 많이 증가했다고 설명했다. 인도 대표 주가지수인 뭄바이 증시 센섹스가 올해 빠른 상승세를 보인 가운데 릴라이언스 인더스트리는 주력 분야인 석유, 가스, 석유화학 외에 통신, 유통, 그린 에너지 등 새로운 시장을 공략해 사업을 키워나가고 있다.

차크리 로카프리야 TCG 자산운용사 수석 투자책임자는 "암바니는 새롭게 떠오르는 기술로 새로운 비즈니스를 창출하는 데 있어 선두주자로 자리매김하고 있다"고 평가했다.

