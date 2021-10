소통 능력 부각 중인 日기시다…"나를 취재해달라"

[아시아경제 정현진 기자] 기시다 후미오 일본 총리가 자신의 소통 능력을 부각하기 위해 언론 취재에 적극적으로 임하고 있다는 보도가 나왔다.

10일 일본 산케이신문에 따르면 기시다 총리는 지난 4일 취임 이후 연일 관저를 드나들 때마다 '부라사가리' 취재에 응하고 있다. 이 취재 방법은 일본 총리나 각료들이 집무실 등을 드나들 때 로비나 통로에서 기다리던 기자들이 에워싼 채 질문하는 방식이다. 아베 신조, 스가 요시히데 등 두 전직 총리 시절에는 기자단의 요청에 의해 이 취재 자리가 마련된 뒤 질문에 답하는 소극적인 형식으로 진행돼 왔지만 기시다 총리는 기자들에게 취재해 달라고 먼저 요청하고 있다고 산케이는 전했다.

지난 8일 지바현에서 규모 5.9의 지진이 발생한 뒤 일본 총리실은 출입기자들에 기시다 총리가 관저에서 나가면서 기자단 취재에 응할 테니 취재해 달라는 메시지를 보냈다. 이미 2시간 전 기시다 총리가 지진 발생 보고를 받고 관저로 들어갈 때 취재에 응했던 만큼 기자단은 추가로 취재할 환경이 마련되지 못할 것으로 예상했으나 총리실에서 직접 '요청'하는 형태로 취재 자리가 만들어진 것이다.

산케이는 자민당 총재 선거 과정에서 다른 사람 얘기를 잘 듣는 것을 장점으로 내세웠던 기시다 총리가 자신의 소통능력을 부각하기 위해 언론 취재에 적극적으로 임하는 것이라고 분석했다.

한편 기시다 총리는 취임 후 첫 현장 시찰로 전날 도쿄 스미다구에 소재한 코로나19 환자 치료 병원을 찾은 데 이어 이날(10일) 요코하마 시내의 코로나19 숙박 요양 시설을 둘러봤다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr