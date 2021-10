코로나19 신규 확진자 수가 1594명으로 집계된 10일 서울역 임시 선별검사소에서 시민들이 검사를 받고 있다. 중앙방역대책본부에 따르면 이날 0시 기준 누적 확진자는 1594명 증가한 33만1519명으로 나타났다. 이틀 연속 1000명대를 기록이지만 주말 검사 건수가 감소한 영향이 반영된 결과여서 확산세가 꺾인 것으로 보기는 어렵다는 분석이다./김현민 기자 kimhyun81@

