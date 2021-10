추미애, 윤석열 또 저격 "정치검찰 尹의 '검찰쿠데타' 막기 위해 싸웠다"

"윤석열 죄상 드러나기 시작..진실의 힘 믿는다"

검찰개혁 중요성 강조하기도

[아시아경제 박현주 기자] 더불어민주당 대선주자인 추미애 전 법무부 장관이 윤석열 국민의힘 대선 예비후보를 겨냥해 "정치검찰 윤석열의 검찰쿠데타를 막기 위해 모든 것을 걸고 싸웠다"고 수위높은 비판을 쏟아냈다.

추 전 장관은 9일 오후 경기 수원시 수원컨벤션센터에서 열린 민주당 경기 지역 경선에서 "청부고발 사건에서 윤석열의 죄상이 드디어 드러나기 시작했다"며 "'그냥 척 봐도 윤석열의 짓이다' 생각이 들지만 그걸 다 증명하면서 처벌까지 내리는 일은 정말 멀고도 험한 길"이라고 말했다.

추 전 장관은 "그러나 진실의 힘을 믿는다. 제대로 증명되고 제대로 응징되는 역사를 믿는다. 우리가 사는 세상이 더 이상 권력자들의 거짓말과 뻔뻔함이 판치는 세상이 되어서는 안 된다"고 목소리를 높였다.

그러면서 검찰개혁의 중요성을 언급하며 지지를 호소했다. 그는 "언론개혁, 정치개혁, 재벌개혁, 사법개혁, 검-언-정-경-판 부패 기득권 세력의 수문장으로 모든 개혁의 입구를 가로막고 있는 검찰을 개혁해, 마침내 사회 대개혁의 포문을 여는 것"이라며 "금권과 법권으로 유지되는 특권을 물리치고 누구나 당당하게 먹고사는 권리를 차지하는 것, 이것이 이번 대선의 가장 큰 의미이며 가장 중요한 선택의 기준이 되어야 하는 것"이라고 강조했다.

이어 "저 추미애, 탄핵 정국에서 계엄령 경고 발언으로 군사 쿠데타를 막았다. 오직 국민과 역사에 대한 의리였다. 이제 여러분께서 저에게 의리를 보내달라"며 "부패 기득권 세력과 전면전에서 승리하겠다. 이기겠다. 끝장내겠다"고 의지를 드러냈다.

정치권을 휩쓸고 있는 '대장동 개발사업 특혜 의혹'와 관련해선 "대장동 사건은 해방 이래 한 번도 청산되지 못한 부패 기득권 동맹의 민낯이 드러난 사건"이라며 "지금까지 돈 받은 사실이 드러났거나 혹은 '50억 클럽'으로 폭로된 야권의 거물 정치인들과 최고위직 법조 출신들은 모두 박근혜 정권 때 잘 나갔던 사람들이라는 공통점에 주목해야 한다"고 주장했다.

그는 "단언컨대 대장동 사건은 재벌과 화천대유, 그리고 부패한 고관대작들. 그들의 부패 고리를 푸는 것이 핵심이라는 점을 분명히 말씀드린다"며 "이를 외면한 모든 정치적 공방은 그저 부패 기득권의 속살을 감추려는 정치적 쇼에 불과하며 정쟁의 득실을 나눠 가지려는 정치꾼들의 대국민 사기쇼임을 분명히 경고한다"고도 했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr