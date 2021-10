[이번 주 유상증자] 10월 둘째 주 공모 일정

[아시아경제 유현석 기자] 이달(10월) 둘째 주에는 강스템바이오텍과 에코프로가 유상증자를 진행한다.

◆ 강스템바이오텍 강스템바이오텍 217730 | 코스닥 증권정보 현재가 4,015 전일대비 185 등락률 -4.40% 거래량 424,644 전일가 4,200 2021.10.08 15:30 장마감 =강스템바이오텍은 주주배정후 실권주 일반공모를 실시한다. 오는 13~14일 구주주 청약을 진행한 후 같은 달 18일부터 19일까지 일반공모청약을 한다.

총 1237만6237주를 발행해 390억원을 조달한다. 발행가액은 3150원이다. 조달한 자금 중 377억원을 아토피 피부염치료제(Furestem-AD Inj.) 3상과 후속 파이프라인의 임상시험에 활용한다. 또 13억원은 연구·개발(R&D)비 및 운영경비에 투입한다.

강스템바이오텍은 제대혈 유래 줄기세포를 이용해 피부염과 크론병, 류머티즘 관절염 등 희귀·난치성 면역질환 치료제를 개발하고 있다.

◆ 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 93,000 전일대비 2,700 등락률 -2.82% 거래량 1,251,822 전일가 95,700 2021.10.08 15:30 장마감 =에코프로는 일반공모증자 방식의 유상증자를 진행한다. 오는 13일부터 다음달 1일까지 실시한다.

총 708만7918주를 발행해 6765억원을 조달한다. 발행가액은 9만5441원이다. 조달한 자금 전부를 타법인증권 취득자금에 활용한다.

에코프로는 대규모 유상증자를 통해 발행하는 신주를 에코프로에이치엔 주식과 맞교환하는 지분 스왑을 진행한다. 또 유상증자를 통해 발행되는 신주를 공개매수에 응하는 에코프로에이치엔 주주에게 지급할 예정이다.

