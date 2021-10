엔제리너스, ‘랩(LAB)1004’ 연다

[아시아경제 문혜원 기자]롯데GRS의 엔제리너스는 신제품을 개발하는 동시에 직접 소비자들의 반응을 살필 수 있는 '랩(LAB)1004'를 오는 13일 연다고 10일 밝혔다.

롯데GRS에 따르면 랩1004는 서울시 금천구 독산동 본사 사옥 1층에 자리한다. 명칭은 실험실의 영어 약자와 엔제리너스의 천사 이미지를 숫자가 합쳐진 것이 특징이다.

랩1004는 원두의 배합과 블렌딩 비율, 로스팅 방식 등을 지속적으로 실험해 신제품을 개발하고 제품력을 검증하는 테스트를 진행하는 공간으로 활용된다. 롯데 직원은 물론 일반 고객도 이용할 수 있다.

약 100평 규모의 대형 매장으로 드립커피를 만드는 드립존 콘셉트로 구성됐다. 매장 옆에는 로스터가 있다.

랩1004는 기존 판매하던 원두 외에도 사전에 개발한 4가지 스페셜티 원두를 추가로 판매할 계획이다. 앞으로 원두 공급 매장을 서울 홍대, 수원로데오 등 수도권 직영점을 포함해 전국으로 확대해 나갈 계획이다. 우선 로스터 운영방식을 직영점 위주로 안착시킨 뒤 내년에는 가맹점 확대에 나설 방침이다.

