▲ 이시연 씨 별세, 이정문(더불어민주당 국회의원)씨 부친상 = 10일 오후 3시, 단국대병원 천안장례식장 특1호실, 발인 12일 오전 7시, 장지 예산 선영.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr