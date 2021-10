서울교통공사 적극행정 실천 230억 예산 절감

“신규도입 열차무선장치 매몰 위기, 제2의 생명을 불어넣다” 서울시 적극행정 우수사례 선정

[아시아경제 박종일 기자] 서울교통공사(사장 김상범)가 현재 운용 전동차에 새로 설치한 열차 무선통신(LTE-R) 장치를 신조 전동차에 옮겨달 수 있도록 해 예산 230억 원 가량을 절감했다.

공사 차량품질관리센터 직원들은 5?7호선 전동차를 새로 도입하면서 운용 중인 전동차에 이미 설치된 무선통신장치를 이설할 수 있는지 국토부 등 관계기관에 질의했다.

신조 전동차가 도입되면 기존 전동차는 순차적으로 폐차되는데, 최근 도입해 새로 설치한 무선통신장치도 그대로 버려지기에는 아깝다는 생각에서였다.

공사는 운용 중인 전동차에 설치된 무선장치 품질을 개선하기 위해 이를 LTE-R로 개량하는 사업을 정부 계획에 따라 2018년부터 진행 중이다. 5호선은 2019년, 2호선은 2020년 완료되었으며, 나머지 호선도 2023년까지 완료될 예정이다.

신조전동차 교체 사업은 2014년부터 시작해 2027년까지 진행 중이었다.

관계기관은 이에 대해 철도안전법 등 관계법령에 따라 이설에 대한 문제점이 발생할 수 있다는 의견과 함께 철도기술심의위원회에 안건을 상정하여 문제점을 해결해 보자는 의견을 제시했다.

문제 해결을 위해 직원들은 올해 2월 법률 자문을 구했고, 철도안전법 등 관계법령에서 절차상에 문제가 없다는 답변을 확인했다.

이를 근거로 공사는 철도기술심의위원회 개최를 요구해 심의를 요구했다. 그 결과 최종적으로는 5?7호선 뿐 아니라 전체 호선의 전동차 교체 시 기존 무선통신장치를 그대로 쓸 수 있다는 판단이 내려졌다.

이로 인해 공사는 무선통신장치 설치비용 예산 230억 원 가량을 절약하고 신조 전동차 도입 시 행정 소요일수를 줄이는 긍정적 효과를 거둘 수 있었다. 서울시도 이런 행동을 높게 평가, ‘2021년 하반기 적극행정 최우수 사례’로 공사를 10월 초 선정했다.

해당 업무에 발벗고 나선 신영철 차장은 “최근 설치해 품질 등 아무런 문제가 없는 장치도 그대로 버려야 한다는 해석을 다시 풀어낸 끝에, 예산 절감 등 긍정적 효과를 거둘 수 있어 기쁘다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr