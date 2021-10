교육부, 여수 실습생 사망사고 관련 공동조사단 꾸린다

현장실습 안전확보 위한 후속대책 마련키로

[아시아경제 한진주 기자] 교육부와 전남교육청이 여수 고교 현장실습생 사망사고와 관련해 공동조사단을 꾸려 실태 파악에 나서는 한편 향후 현장실습 안전확보를 위한 후속조치를 강구한다.

10일 교육부는 실습 중 사고로 희생된 홍 모 학생에게 깊은 애도를 표하고 유족에게 위로를 전했다.

교육부와 전남교육청은 사고원인과 과실에 대한 여수 해경의 조사나, 지방노동관서의 노동 관련 조사와 별개로 현장실습 과정에서의 법령 위반사항을 포함한 제도 운영상의 문제점을 실제적으로 파악하기 위해 공동조사단을 꾸렸다.

공동조사단에는 교육부, 교육청 관계자와 고용노동부의 협조를 얻어 산업안전감독관, 공인노무사, 한국직업능력연구원 등 노동·현장실습 관련 전문가, 직업계고 교사 등이 참여할 계획이다.

아울러, 교육부는 매년 실시해왔던 현장실습 지도점검을 예정보다 앞당기고, 고용부 등의 협조를 얻어 관계부처와 합동으로 유해·위험요인 등을 집중적으로 점검할 계획이다.

교육부는 "공동조사와 지도·점검을 바탕으로 교육부, 고용노동부, 시도교육청, 전문기관 단체와 협의해 제도 개선안을 마련할 계획"이라고 밝혔다.

앞서 교육부는 사고 발생과 관련해 전국 시도교육청과 직업계고에 실습업체 안전점검 등 현장실습 안전 관리에 만전을 기해달라고 안내하고 전남교육청, 노동관서, 수사기관에 현황 파악 등을 위해 협조를 요청했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr