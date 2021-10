[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 10~30대 남녀 4명이 경북 구미의 한 원룸에서 극단적 선택을 해 3명이 숨지고 1명이 중태에 빠졌다.

10일 구미경찰서에 따르면 이날 오전 1시 25분께 구미시 원평동 원룸에서 10~30대 남녀 4명이 유서를 남기고 극단적 선택을 한 채 발견됐다.

이 사고로 20대 남·여와 30대 여성 등 3명이 숨지고 10대 남성 1명이 위독한 상태다.

이들 중 1명의 친구가 “연락이 닿지 않아 이상하다”며 경찰에 신고했고 경찰과 119구조대가 현장에 도착했을 때는 3명 숨져 있었고, 1명은 의식불명 상태였다.

경찰 관계자는 “신고자는 자신의 친구만 알고 있어 이들이 어떤 사이인지 아직 밝혀지지 않았다”며 “타살 혐의점은 보이지 않는다”고 말했다.

경찰은 부검을 통해 정확한 사고 경위를 조사할 계획이다.

