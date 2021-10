코로나19 신규 확진 이틀째 2000명 아래…연휴 뒤 확산세 우려

[아시아경제 정현진 기자] 국내 코로나19 확산세가 이어지는 가운데 10일 신규 확진자 수가 이틀 연속 2000명 아래를 유지했다.

중앙방역대책본부는 이날 0시 기준 신규 확진자가 1594명 늘어 누적 33만1519명이라고 밝혔다. 신규 확진자 수는 전날(1953명)보다 359명 줄어 이틀 연속 2000명 아래를 유지했다. 일주일 전인 지난주 토요일(2085명)에 비해서도 적다.

이날 신규 확진자의 감염 경로를 보면 지역발생이 1560명, 해외유입이 34명이다. 지역발생 확진자를 지역별로 보면 서울 579명, 경기 541명, 인천 94명 등 수도권이 총 1214명(77.8%)이다. 비수도권은 충북 72명, 대구 48명, 경북 45명, 경남 34명, 부산 31명, 충남 30명, 광주 23명, 강원 18명, 대전·전북 각 10명, 울산 9명, 제주 7명, 전남 5명, 세종 4명 등 총 346명(22.2%)이다.

사망자는 전날보다 15명 늘어 누적 2575명이 됐다. 국내 평균 치명률은 0.78%다. 위중증 환자는 총 377명으로, 전날(384명)보다 7명 줄었다.

신규 확진자 수가 이틀 연속 2000명대 선 아래로 내려왔지만 방역 당국은 상황을 예의주시하고 있다. 주말 검사 건수가 감소하면서 완전히 확산세가 꺾인 것으로 보기 어렵고 11일까지 이어지는 한글날 연휴 여행, 모임으로 확진자가 다시 늘어날 가능성이 남아있기 때문이다.

전날 하루 선별진료소에서 의심환자 등을 검사한 건수는 2만5783건으로, 직전일 4만3677건보다 1만7894건 적다. 전국의 임시 선별검사소에서 실시한 검사는 총 7만1954건이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr