"건강 주사 맞고 온몸에 피멍"…부작용 호소한 유튜버

[아시아경제 권서영 기자] 구독자 56만 명의 유튜버 아옳이(본명 김민영)가 건강 주사를 맞고 온몸에 피멍이 드는 부작용을 경험했다고 밝혔다.

9일 아옳이는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "지난 일주일간 너무 아프고, 정말 교통사고 난 느낌이라고 해야 하나, 몸을 볼 때마다 너무 충격적이어서 힘든 한 주였다"라며 자신의 몸을 찍은 사진을 첨부했다. 사진 속 아옳이는 전신의 곳곳에 피멍이 들어 있는 모습이었다.

아옳이는 "건강한 모습, 좋은 모습만 보여드리고 싶어서 숨겨볼까 했다"라면서도 "앞으로 잡혀 있는 스케줄도 너무 많고 손끝과 발끝에까지 다 멍이 들어서 도저히 숨길 수 있는 정도가 아니었다"라고 말했다. 이어 "너무 걱정하실까 봐 말씀드리면 원래는 멍이 드는 시술이 아니다"라며 "만성 염증과 틀어진 체형에 좋은 건강 주사라고 해서 맞았다"라고 설명했다.

또 아옳이는 "저도 저한테 무슨 일이 일어났는지 지금 잘 감이 안 잡힌다도"라면서 "건강의 소중함을 뼈저리게 깨닫는 가치 있는 시간이었다고 생각 중이다"라고 썼다. 그는 "얼굴은 멀쩡하니까 긴 소매 상의와 긴 바지를 입고, 컨디션도 얼른 회복할 테니 다시 밝은 모습으로 만나자"라며 "건강이 최고다. 하고 싶은 말이 너무 많으니 조금만 기다려 달라"라고 당부하며 글을 마무리했다.

한편, 아옳이의 남편이자 카레이서 출신의 사업가 서주원 씨는 같은 날 자신의 SNS에 "(병원 측이) 와이프를 이 지경으로 만들고 적반하장으로 소리를 친다"라며 "의료 사고도 부작용도 아닐 수 있다. 그러나 시술 후 이런 증상을 본 적 없다면 한 번쯤은 우리의 입장도 생각해 줘야 하는 것 아닌가"라며 병원의 대처에 문제를 제기하고 나섰다.

또한 서씨는 "반대로 환자에게 소리를 지르는 대표 원장은 도대체 무슨 생각인가"라며 "자기 딸이 (아옳이의) 팬이라서 지혈을 직접 했다고 하는데 병원이랑 관련도 없는 사람이 시술에 참여해서 지혈을 하는 경우도 있나"라고 지적했다. 그는 "수면 마취에서 깨지도 않은 사람에게 추가 시술을 결제받고, 환불을 요청했더니 약관을 들먹인다"라며 "정말 감당할 수 있느냐. 돈이 문제가 아니다"라고 비판의 목소리를 높였다.

