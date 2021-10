검찰 조사 앞둔 김만배, 녹취록 허위 증명에 집중할 듯

[아시아경제 배경환 기자] 검찰 조사를 앞둔 화천대유 대주주 김만배씨가 정영학 회계사의 녹취록에 대해 허위 사실을 담고 있다는 취지의 입장을 연일 내놓고 있다. 11일 검찰 조사에서 녹취록을 중심으로 조사가 이뤄질 가능성이 높아 이를 대비한 것으로 풀이된다.

전날 김씨측은 녹취록에 대해 "정영학 회계사가 녹취하고 있다는 사실을 알고 있어서 일부러 허위 사실을 포함하기도 했다"고 밝혔다. "녹취록에 근거한 각종 로비 의혹은 대부분 사실과 다른 허위 내용"이라며 "인허가를 담당한 도시공사가 과반 주주인데 무슨 로비가 필요하겠느냐"고 언급하기도 했다.

이어 "수차례 말씀드리지만 개발 이익이 예상보다 증가하게 되자 투자자들 간 이익 배분시, 사전에 공제해야 할 예상 비용을 서로 경쟁적으로 부풀려 주장하게 됐고 그 내용이 정영학에 의해 녹취돼 유포된 것으로 보인다"고 말했다.

현재 김씨는 검찰 조사에 앞서 변호인단과 예상 질문에 대한 답변을 점검 중인 것으로 알려졌다. 김씨측은 "나중에 수사를 통해 다 밝혀지겠지만 녹취록은 허황된 이야기"라며 "30억원이니 20억원이니 700억원이니, 다 나눠주고 직원 성과급까지 주면 주머니 다 터진다"며 의혹을 부인하고 있는 상황이다.

하지만 사건을 수사 중인 서울중앙지검 전담수사팀 역시 김씨를 통해 화천대유가 대장동 개발 사업에 참여하게 된 경위, 배당 이익금이 어디에 쓰였는지 등을 좀 더 구체적으로 확인할 계획이다. 특히 '천화동인 5호 소유주'인 정 회계사가 제출한 녹취록 속 정관계 로비 의혹도 집중 추궁할 예정이다.

한편 수사팀은 김씨 소환에 앞서 정민용 변호사에 대한 추가 조사를 마쳤다. 정 변호사는 당시 성남도시개발공사 전략투자팀장으로 일하며 공모지침서 작성 등에 관여한 인물로 유동규 전 기획본부장과 유원홀딩스를 세워 대장동 개발 수익을 세탁했다는 의혹을 받고 있다.

