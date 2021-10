▲ 김선형 씨 별세, 방정균(청와대 시민사회수석비서관)씨 부인상, 방욱현·방하정씨 모친상 = 9일 오후, 서울아산병원 장례식장 23호실, 발인 12일 오전 7시10분, 장지 충북 음성 대지공원묘원, 02-3010-2000.

