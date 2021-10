더현대 서울, '프라다 샬레' 팝업스토어…29일 프라다 부티크 매장 오픈

오는 25일까지 1층서 팝업스토어 운영

남·여 의류, 겨울 스포츠 용품 등 300여 상품 선봬

[아시아경제 김유리 기자] 현대백화점이 이탈리아 하이엔드 명품 브랜드 프라다(PRADA)와 손잡고 더현대 서울에 팝업스토어를 연다.

현대백화점은 오는 25일까지 더현대 서울 1층에서 '프라다 샬레(PRADA Chalet)' 팝업스토어를 운영한다고 10일 밝혔다.

이번 '프라다 샬레' 팝업스토어에서는 리나일론(Re-Nylon)·양가죽·캐시미어를 사용한 프라다의 남·여 의류 컬렉션과 함께 스키 폴·스노보드 등 겨울 스포츠 용품 등 총 300여 겨울상품을 선보인다.

특히 이번 팝업스토어는 알프스 목조 산장을 뜻하는 '샬레'를 형상화해, 매장의 벽과 바닥, 벤치·테이블·행거 등을 원목을 사용해 꾸민 게 특징이다.

현대백화점은 이번 팝업스토어에 이어 오는 29일 더현대 서울 1층에 프라다 부티크 매장을 오픈한다. 이번에 오픈하는 프라다 부티크 매장은 242㎡(약 73평) 규모의 '풀 카테고리 매장'으로, 남·여 의류와 잡화 등 프라다의 전 상품군을 선보일 예정이다.

현대백화점 관계자는 "더현대 서울이 MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 인기 명소로 떠오르면서, 글로벌 명품 브랜드로부터 신상품을 선보이는 이색 공간으로 러브콜이 이어지고 있다"며 "앞으로도 글로벌 명품 브랜드와 다양한 협업을 통해 MZ세대를 위한 럭셔리 라이프스타일 플랫폼으로 자리매김해 나가겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr