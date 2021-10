"시청률 조사 방식 문제 있어" 케이블협, 세미나 개최

시장 왜곡 현상 방송업계 우려

협회·학계, 10월 중 세미나 통해 문제점 공론화 예정

"시청률 조사 방식 문제 제기…개선 방안 정부와 시장에 요구할 계획"

[아시아경제 한승곤 기자] 디지털 온라인 매체가 늘어나면서 시청 환경은 급격히 변화하고 있지만, 시청률 조사 방법은 미디어 환경에 뒤처지고 있어, 시장 왜곡 현상에 대한 방송업계 우려가 커지고 있다. 협회와 학계는 세미나를 통해 문제점을 공론화할 예정이다.

8일 케이블TV방송협회는 "시청률 조사 업체 한 곳이 사실상 독점하고 있는 시장에서 이 업체의 패널구성의 왜곡에 따른 문제점을 더 이상 방치해서는 안 된다는 문제의식으로 오는 10월 중 세미나를 열어 문제점을 공론화할 예정"이라고 밝혔다.

협회에 따르면 현재 국내 시청률 조사기관은 민간사업자인 AGB닐슨 코리아가 시장의 95%이상을 점유하고 있다. 그러나 산출 데이터에 대한 규제기관 및 검증기구가 부재하다는 문제가 있다. 무엇보다 케이블 업계는 꾸준히 패널 구성의 왜곡을 제기하고 있지만, 패널 구성이 왜곡된 채 시장에서 자료가 통용되고 있다는 것도 심각한 상황이라는 게 협회의 지적이다.

협회는 "현재 조사기관의 패널 구성에 있어 케이블TV가입자의 패널 비율이 현저히 낮아 시장 상황을 반영하지 못하고 있다"고 짚었다.

시청률 조사 결과에 대한 문제 제기는 우리나라만의 갈등이 아니다. 최근 미국에서도 콘텐츠 제작사와 방송사로 구성된 광고 관련 기구인 VAB가 시청률위원회에 닐슨의 시청률 조사 방법에 대한 문제를 제기한 바 있다.

이에 미국 시청률검증위원회는 닐슨에 대한 인증을 중지하라는 요청을 정식 수용, MRC(미디어시청률위원회)가 지난 9월1일자로 인증을 중지하는 사례까지 발생했다.

협회는 "앞으로 시청률 조사 방식에 대한 문제를 제기하는 한편, 시청환경에 대한 다양한 변화 속에서 조사 자료의 신뢰성을 담보하기 위한 다양한 방법 논의와 제도개선 등 전방위적인 개선 방안을 정부와 시장에 요구할 계획"이라고 밝혔다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr