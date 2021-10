기시다 일본 총리 취임했지만 한일관계 개선은 힘들어

[아시아경제 유인호 기자] 일본의 제100대 총리로 기시다 후미오 총리가 취임했지만 한일관계 개선은 쉽지 않을 것이란 전망이 나온다.

기시다 총리가 취임 연설에서 한일관계에 대해 거의 언급하지 않은 데다 양국의 현 기조를 볼때 현안문제 해결이 어렵기 때문이다.

기시다 총리는 취임 이후 첫 국회 연설에서 한·일관계에 대해 이전 정권들의 입장을 번복했다.

기시다 총리는 지난 8일 국회 소신표명 연설에서 “한국은 중요한 이웃 나라”라며 “건전한 관계로 되돌리기 위해서도 우리나라의 일관된 입장에 따라 한국 측에 적절한 대응을 강하게 요구해 나가겠다”고 말했다.

지난해 9월 취임한 스가 요시히데 총리는 같은 해 10월 말 국회 연설에서 “한국은 '매우' 중요한 이웃 나라다. 건전한 한일관계로 돌아가기 위해 우리나라의 일관된 입장에 따라 (한국에) 적절한 대응을 강하게 요구해 나가겠다”고 말한 바 있다.

기시다 총리의 전체 연설 중 한국과 관련된 부분은 딱 두 문장이었다. 그나마 일본의 주요 외교 상대국 중에서도 가장 마지막에 거론했다.

'한국에 적절한 대응을 요구한다'는 발언은 현재 국내에서 진행되는 일본군 위안부 배상 소송이나 일본의 강제 징용 노동자 배상 문제 등에 대해 한국 정부가 일본이 수용할 수 있는 해결책을 내놓으라고 압박하겠다는 의미로 해석된다.

일본은 위안부 문제는 1965년 한일 청구권 협정과 2015년 '한일 위안부 합의'로 이미 해결됐다는 입장이다. 기시다 총리는 2015년 한일 외교장관 합의 당시 협상 당사자인 외무상이었다.

반면 기시다 총리는 북한에 의한 일본인 납치 문제를 "가장 중요한 과제"라고 규정하고, "모든 납치 피해자의 하루라도 빠른 귀국을 실현하기 위해 전력을 다하겠다. 저 자신은 조건 없이 김정은 조선노동당 총비서와 직접 마주할 결의"라고 말했다.

전문가들은 한일관계가 아베-스가 정권에 이어 당분간 큰 변화가 없을 것이라고 전망했다.

스가 전임 일본 총리 때보다 한국을 가리키는 표현이 격하됐을 뿐만 아니라 한국에 적절한 대응을 강력히 요구하겠다는 내용이 담겨 향후 한일관계에 먹구름이 낄 것으로 우려되기 때문이다.

한 전문가는 “전임 아베·스가 총리에 이어 기시다 총리도 한일 갈등 현안과 관련해 일본 측이 수용할 수 있는 해결책을 내놓도록 압박하겠다는 뜻을 내비치며 냉각된 한일관계는 좀처럼 해결을 보지 못할 것”이라고 말했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr