[아시아경제 조현의 기자] 러시아 모스크바의 볼쇼이극장에서 9일(현지시간) 오페라 공연 도중 공중에 매달려 있던 장식물이 무대 위로 떨어지면서 배우 1명이 숨졌다.

현지 재난 당국 관계자는 타스 통신에 이같이 전했다. 숨진 배우는 38세 남성으로 알려졌다.

볼쇼이극장 공보실도 "오페라 '사드코' 공연 도중 배우가 숨졌다"며 "공연이 즉각 중단됐고 관객들에게도 공연장에서 나가 줄 것을 요청했다"고 했다.

그러면서 "사고의 정황을 규명하기 위해 수사관들이 현장 조사를 벌였다"고 말했다.

