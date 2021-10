경찰, 7~9월 강·절도 사범 집중단속…2만6982명 검거

무인점포 노린 범죄 증가

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청 국가수사본부(국수본)는 7~9월 3개월간 '여름철 침입 강·절도 등 전문털이범' 집중단속을 통해 상습적·직업적 강·절도 사범 등 2만6982명을 검거했다고 10일 밝혔다.

특히 서민 생활에 큰 불안을 일으키는 주택·상가 등 침입 강절도 사범 2497명을 검거해 360명을 구속했고, 최근 증가하기 시작한 무인점포 대상 절도 사건으로 605명을 붙잡아 13명을 구속했다.

또 장물 처분·유통경로 역추적 등을 통해 절취 피해품 매입·유통업자 등 장물범 171명을 검거해 범죄 피해품 2만1459건(234억원 상당)을 회수했고, 전화금융사기 사범 2280명도 함께 검거했다.

주요 검거 사례를 보면, 8월 26일부터 9월 3일까지 서울·수원·부산 일대 무인점포 21개소에 침입해 현금결제기를 손괴하는 수법으로 850만원 상당의 현금을 훔친 3명이 붙잡혔고, 7월 17~20일 서울·인천지역 중고 명품가게와 금은방 3곳의 출입문을 부순 뒤 침입해 2400만원 상당의 금품을 절취한 뒤 달아난 8명이 검거되기도 했다.

검거된 전체 피의자 중 동종 전과자 재범 비율은 26.5%(7150명)에 달했다. 피의자 연령은 60대 이상이 26.1%로 가장 많았고, 이어 50대 17.7%, 40대 15.1%, 10대 14.7% 등 순이었다.

경찰은 피의자 검거와 함께 경제적 어려움으로 인해 범죄를 저지르거나 초범인 경우 등에 대해서는 피해 정도와 회복 여부, 범행 경위 등을 종합적으로 고려해 1738건을 경미범죄심사위원회에 회부해 생계형 경미사범의 건전한 공동체 복귀를 유도했다.

경찰은 최근 무인점포가 증가하면서 점포 내 현금을 노린 범죄가 증가하고 있는 만큼 지폐 교환기 등 현금 보관 장소에 별도의 잠금장치나 경보장치를 설치해 범죄의 표적이 되지 않도록 주의를 당부했다.

경찰청 관계자는 "범죄 취약지역과 시간대를 중심으로 가시적 예방활동을 전개하는 한편, 서민 생활보호를 위해 중대한 피해가 발생한 사안은 구속수사를 원칙으로 엄정대응할 예정"이라며 "사건 발생 시 수사역량을 집중해 범인을 신속하게 검거하고 장물범 추적 등 피해품 회수를 통해 실질적 피해 회복에 주력할 것"이라고 강조했다.

