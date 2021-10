구강암 환자 10명 중 9명이 먹은 '공포의 열매'…中 당국 "광고 금지"

[아시아경제 황수미 기자] 구강암 환자 90%가 복용했다는 열매의 정체가 공개돼 화제다. 중국 정부는 빈랑나무 열매 섭취 시 나타날 건강상 부작용을 우려해 이 열매의 광고를 전역에서 금지했다.

9일(현지 시각) 중국 국영 CCTV 보도에 따르면 최근 현지 언론 감독기관인 광전총국은 빈랑 열매를 라디오와 텔레비전, 인터넷 등에 광고하는 것을 규제한다고 밝혔다.

빈랑 열매는 중국 전통 한약재 중 하나로, 냉증을 앓거나 장 기능이 약한 사람에게 효과적인 것으로 알려져 많은 사람이 복용해왔다. 특히 인도와 중국, 태국, 대만에서는 식후나 평소에 빈랑 열매를 씹어 졸음을 퇴치하는 데 쓰기도 하는 것으로 알려졌다.

이 열매는 2004년 세계보건기구(WHO) 국제 암 연구소에 의해 발암물질로 등록됐다. 또 2017년에는 중국 당국이 빈랑 열매의 성분인 아레콜린을 발암물질로 규정했다.

하지만 중국 내에서 빈랑 열매의 인기는 좀처럼 식지 않았다. 앞서 2019년 3월 후난성 지역 진랑 식품 산업 협회는 이 열매와 관련된 모든 종류의 광고를 금지한 바 있으나 이는 잘 지켜지지 않았다.

심지어 같은 지역 빈랑 협회는 공식 홈페이지를 통해 빈랑 열매 씹기가 주는 건강 효과를 홍보하기도 했다.

의학 전문지 랜싯에 발표된 논문에는 후난성에 사는 구강암 환자 8222명을 대상으로 한 조사 결과 이들 가운데 90%가 빈랑 열매를 씹어먹었다고 적혀있다. 현지 자체 조사에서도 후난성 내 구강암 발생 비율이 2009년에서 2015년 사이 다른 지역보다 30%나 높았다.

논문은 "광고 금지뿐만 아니라 빈랑 열매 자체를 금지해야 한다"며 "빈랑 열매는 약재가 아니라 암을 유발한다는 과학적 증거를 널리 알려야 한다"고 경고했다.

