“인기 아티스트 수작업을 내 폰에” LG유플러스, 무료 일러스트 이벤트

인기 아티스트 협업해 일러스트 10종 제작

고객 취향 맞춤형 휴대폰 배경화면 이미지 무료 제공

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스는 오는 31일까지 인기 아티스트가 수작업으로 그린 고퀄리티 일러스트 이미지를 무료로 제공하는 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다.

LG유플러스는 앞서 '물렁이 사원', '장우주, '정쓰', '햄깅', '재연', '리페' 등 인기 아티스트들과 협업해 다양한 장르의 일러스트 10종을 제작하고, 이를 무료로 제공하기로 했다. 일러스트는 스마트폰 배경·잠금화면 또는 메신저 프로필 사진으로 이용할 수 있다.

일러스트를 원하는 고객은 별도 이벤트 페이지를 통해 청춘, 액션, 코믹 등 선호 장르와 1인·2인·다인가구, 펫 등 라이프스타일에 대한 두 가지 문항의 간단한 설문조사를 진행, 이를 통해 파악된 취향에 따라 일러스트 10종 중 1종을 추천받는다. 모든 일러스트에는 말풍선이 함께 제공되며, 나만의 문구를 입력하면 해당 문구가 새겨진 이미지가 다운로드된다.

다운로드 후에는 추첨을 통해 애플워치6(1명), 삼성 ‘갤럭시 Z플립3’(1명), 나만의 일러스트(매일 1명), 치킨 교환권(20명), 커피 교환권(200명)을 증정하는 즉석 당첨 이벤트가 마련돼 있다. 나만의 일러스트는 당첨 고객이 꾸미고 싶은 사진과 함께 원하는 컨셉을 요청하면 아티스트가 직접 사진을 일러스트형으로 꾸며주는 서비스다.

자신만의 문구를 뽐내는 SNS 이벤트도 진행한다. 나만의 문구가 새겨진 이미지를 필수 태그(#상상일상 #유플러스)와 함께 인스타그램에 공유하면 이벤트에 응모되며, 개성 있는 문구를 업로드한 고객 5명을 선정해 ‘갤럭시 버즈2’를 증정할 예정이다.

이용하는 통신사 관계없이 누구나 참여가 가능하며, 자세한 내용은 LG유플러스 공식 홈페이지 또는 별도 이벤트 페이지에서 확인이 가능하다.

