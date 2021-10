LG유플러스, 'U+골프' 오리지널 콘텐츠 확대

골프 주제로 ‘사장님 나이스샷’·’나 혼자 친다’·’미스 골프 스타’ 등 3편 제공

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스가 골프 전용 앱인 ‘U+골프’에서 시청할 수 있는 오리지널 콘텐츠를 확대한다고 10일 밝혔다. 새롭게 제작된 오리지널 콘텐츠는 ▲나 혼자 친다 ▲사장님 나이스샷 ▲미스 골프 스타 등 3편이다.

지난 6일 첫 공개된 ‘나 혼자 친다’는 자연에서 즐기는 라운드 자체를 리얼하게 보여주는 힐링 골프 프로그램이다. 첫 회에는 프로골퍼 안신애가 출연했다. 동반자들과 함께 플레이해야 하는 국내 코스에서 온전히 혼자 18홀을 플레이하면서 나만의 시간을 즐기고 골프의 매력을 찾아가는 내용이 담겼다. 안신애 편은 1편을 시작으로 총 4편으로 U+골프 앱과 공식 홈페이지를 통해 시청할 수 있다.

LG유플러스는 국내 알짜 기업의 대표들을 초대해 함께 골프를 치며 그들의 성공 스토리와 인생 이야기를 듣는 골프 예능 ‘사장님 나이스샷’도 지난달 24일 선공개했다. LG유플러스와 샌드박스가 공동 제작한 사장님 나이스샷에는 임창정과 이특이 MC로 참여하고, 국내 기업 대표들을 게스트로 초대해 함께 라운드 중 제작진이 숨겨 놓은 협동 미션을 수행하는 모습을 그렸다. 지난 8일 방송된 1회 게스트로는 구자철 KPGA 회장이 출연했다.

이밖에 국내 최초 여성 골프 엔터테이너 선발 오디션 콘텐츠인 ‘미스 골프 스타’도 오는 11월 중 선보일 예정이다. 미스 골프 스타는 일반인 참가자들이 골프 실력과 끼를 겨뤄 최종 1인에 다가가는 내용으로 구성됐다. 지난 7월 진행된 사전 모집에는 총 315명이 지원했으며, 이 중 약 80명이 1차 오디션에 참가했다. 심사위원의 심사와 스크린골프 대회, 시청자 투표 등을 통해 선정된 1등에게는 상금과 향후 골프 엔터테이너로 활동할 수 있도록 적극적인 지원을 제공할 방침이다.

김석구 LG유플러스 골프서비스팀장은 "최근 골프 인기가 높아지고, 골프 예능이 대세 장르로 떠오르고 있는 가운데 새로운 포맷과 컨셉의 오리지널 콘텐츠를 제작해 시청자들에게 색다른 재미를 선사하고자 한다"며 "오리지널 콘텐츠 확대는 물론 고객의 편의성·만족도 증대를 위해 지속적으로 서비스 기능을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr