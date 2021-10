울산 고령운전자 운전면허 반납 2400명 참여 … 고령운전자 교통사고 예방 캠페인

작년 8월~올해 8월 만65세 이상, 10만원 충전카드 지급



주소지 행정복지센터, 경찰서·운전면허시험장 신청 가능

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산에서 고령자 운전면허 반납 사업이 쏠쏠한 실적을 내고 있다. 1년간 2400명이 운전면허증을 자진 반납했다.

울산시가 울산경찰청과 공동으로 지난해 8월부터 ‘고령자 운전면허 자진반납 지원 사업’을 추진해 지난 8월 31일까지 총 2400명이 운전면허증을 자진 반납했다고 10일 밝혔다.

지난해 1557명, 올해 843명으로 울산시는 이들 운전면허 자진반납 어르신에게 교통카드 10만원 충전을 선물했다.

고령자 운전면허 자진반납 지원 사업은 울산시에 거주하는 만65세 이상, 올해 기준 1956년 12월 31일 이전 출생 어르신을 대상으로 한다.

운전면허를 자진 반납해 면허가 실효되면 10만원이 충전된 교통카드를 지원하는 사업이다.

어르신 운전자가 운전면허증을 가지고 주소지 행정복지센터, 경찰서 또는 운전면허시험장을 방문해 신청하면 된다.

행정복지센터로 직접 방문해 면허증을 자진 반납하면 교통카드를 즉시 받는다.

경찰서나 운전면허시험장을 통해 반납한 경우에는 주소지 행정복지센터를 다시 방문해 교통카드를 수령할 수 있다.

울산시 관계자는 “고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업은 고령운전자의 교통사고를 예방하는 효과가 크므로 시민의 자발적이고 적극적인 참여를 부탁드린다“라고 말했다.

울산시는 늘어나는 고령인구가 교통사고에 노출되는 위험을 줄이기 위해 다채로운 시책을 내놓고 있다.

고령운전자 운전면허자진반납 지원사업과 함께 노인보호구역 확대, 경로당 등 찾아가는 교통안전교육, 야광지팡이 등 교통안전물품 보급 등 다양한 교통안전 사업을 추진하고 있다.

