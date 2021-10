홈쿡 트렌드에 잡곡밥솥도 ‘인기’…쿠첸 121 판매량 205% ↑

[아시아경제 이준형 기자] 코로나19 장기화로 집에서 요리를 즐기는 '홈쿡 문화'가 확산하며 잡곡밥솥도 인기를 끌고 있다.

10일 주방가전기업 쿠첸에 따르면 '쿠첸 121 밥솥'의 지난달 판매량은 전월 대비 205% 증가했다. 쿠첸 121 밥솥은 쿠첸이 올 7월 출시한 잡곡 전용 밥솥이다. 쿠첸은 코로나19로 건강한 잡곡밥에 대한 관심은 물론 인테리어 가전 수요가 늘며 쿠첸 121 밥솥도 인기를 끌고 있는 것으로 보고 있다.

앞서 쿠첸 121 밥솥은 지난 7월 초 온라인 유통채널을 통해 진행된 사전예약 판매에서 목표치의 235%에 이르는 매출을 기록하기도 했다. 지난달 5일 진행한 네이버 쇼핑 라이브 방송에서는 목표치의 351%에 이르는 매출을 올렸다. 쿠첸 121 밥솥이 출시 이후 꾸준한 실적 상승세를 보이며 쿠첸의 대표 밥솥 라인업으로 자리매김하고 있다는 평가다.

쿠첸 121 밥솥은 국내 최초로 2.1 초고압 기술을 공식 인증 받은 잡곡밥솥이다. 취사 온도가 121도까지 올라가 잡곡의 수분 흡수율을 높인다. 이에 잡곡밥도 백미밥처럼 부드럽고 촉촉하게 조리된다는 게 회사 설명이다. 또한 잡곡 전용 메뉴 6개를 비롯해 백미 메뉴 2개, 만능찜, 건강죽 모드 등 다양한 조리 기능을 갖췄다. 1~3단계의 불림과 뜸 기능을 통해 사용자 취향에 맞는 밥맛을 보다 쉽게 구현할 수 있다.

도자기를 재해석한 디자인도 인기에 한몫 했다는 분석이다. 실제 쿠첸 121 밥솥은 '2021 굿디자인 어워드'에서 우수 디자인으로 선정됐다.

쿠첸 관계자는 "출시 직후부터 고무적인 성과를 보이고 있는 쿠첸 121 밥솥을 이을 신제품도 곧 선보일 계획"이라며 "밥솥 본연의 기능인 밥맛에 충실한 제품 성능과 독보적 디자인으로 대표 밥솥 브랜드 자리를 공고히 하겠다"고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr