서울물재생시설공단, 서울시립대학교와 물환경 연구협약 체결

업무협약에 공동연구 및 기술적·인적교류 등 포괄적 내용 담겨

물재생시설 관리-연구기관 간 협업으로 실증적 혁신기술 발굴·상용화 가능

[아시아경제 임철영 기자] 서울물재생시설공단이 지난 8일 환경전문인력 대표 육성기관인 서울시립대학교와 물환경분야 공동연구 및 물산업 인재육성을 위한 연구협약을 체결하였다고 10일 밝혔다.

서울물재생시설공단 강당에서 진행된 이 날 협약식에는 물재생공단 이사장, 경영기술본부장, 물재생운영본부장, 감사, 물재생연구소장과 서울시립대학교 총장, 대외협력부총장, 기획부처장 등 양 기관의 주요 임원진이 참석한 가운데 진행됐다.

협약의 주요 내용으로 ▲물관리 및 물산업에 관련된 주요 이슈 발굴 및 공동연구 ▲공동 학술행사 개최 ▲학술자료, 기술정보 등의 상호 교류 ▲인력교류를 통한 물분야 인재 육성 등이다. 이번 협약은 현장 맞춤형 실증기술 개발과 미래 대응 혁신기술의 발굴 및 상용화를 위해 전문 물재생시설 관리기관과 연구기관이 연합함으로써 현장-연구실 간의 간격을 좁혔다는 것에 의미가 크다는 설명이다.

협약을 통해 물재생공단은 물재생연구소에서 검토중이던 ▲미세플라스틱, 미량 및 잔류의약물질의 안정적 처리 ▲저탄소-저에너지 처리공정 ▲센서기반 자율제어·운영 등 다양한 분야의 기술개발에 박차를 가할 계획이다.

박상돈 이사장은 “지속적 물환경 연구이슈 발굴과 전문인재 양성은 물산업 발전 및 기술역량 강화을 위한 중요한 과제이자 첫 걸음”이라며 “서울물재생시설공단이 물산업 발전의 거점으로 거듭날 수 있도록 노력해 나가겠다”고 말했다.

서순탁 서울시립대학교 총장은 “이번 협약을 통해 양 기관이 추구하고 있는 도시문제 해결과 지역사회 발전에 이바지하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr