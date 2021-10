[위클리中企]프레미뇽·코멕스산업·스토케·밀워키

[아시아경제 김종화 기자] 프리미엄 극세사 기저귀 브랜드 '프레미뇽'이 아이들의 첫 사회생활인 어린이집 등원을 응원하는 엄마의 마음을 담은 '프레미뇽 등원키트'를 출시했다. 50년 전통의 주방생활용품 기업 ㈜코멕스산업은 멀티 수납박스 '네오박스'의 지난해 매출이 전년 대비 47% 증가했고, 올해도 고공행진을 이어가고 있다고 밝혔다.

프리미엄 유아용품 전문기업 '스토케'는 5년 만에 브랜드 슬로건을 'Here we grow(함께 성장합니다)'로 변경하고, 새로운 글로벌 캠페인 영상을 전 세계에 공개했다. 프리미엄 전동공구 브랜드 밀워키는 밀워키 제품을 구매한 누구나 당첨의 행운을 누릴 수 있는 '슬기로운 밀워키 생활' 이벤트를 진행한다.

우리 아이 첫 사회생활을 위한 '프레미뇽 등원키트' 굿즈 출시

프리미엄 극세사 기저귀 브랜드 '프레미뇽'이 아이들의 첫 사회생활인 어린이집 등원을 응원하는 엄마의 마음을 담은 '프레미뇽 등원키트'를 출시했다.

프레미뇽 등원키트는 아이들이 어린이집에서 유용하게 사용할 수 있는 프레미뇽 물티슈, 기저귀 파우치, 고리손수건, 마스크 스트랩, 마스크 꾸미기 스티커 등 특별함과 재미를 모두 챙긴 제품들로 구성됐다.

오는 18일까지 프레미뇽 공식 인스타그램을 통해 신청할 수 있으며, 추첨을 통해 300명에게 등원키트를 증정한다. 프레미뇽 브랜드 매니저는 "아이의 등원 준비물을 꼼꼼하게 챙기고 싶은 엄마의 마음을 담아 안전하고 실용성 높은 제품으로 구성했다"면서 "아이와 엄마의 일상에 안심을 가져다 줄 수 있는 등원키트가 됐으면 좋겠다"고 말했다.

한정 수량으로 제작되는 프레미뇽 등원키트는 체험단 이벤트가 종료되는 18일부터 프레미뇽 네이버스토어를 통해 선착순으로 판매할 예정이다. 또 제품을 수령한 고객이 아이와 함께 프레미뇽을 촬영하거나, 아이가 프레미뇽 등원키트를 사용하는 모습을 담은 사진을 특정 해시태그와 함께 개인 SNS에 업로드하면 추가 경품을 증정한다.

코멕스산업, 멀티 수납박스 '네오박스' 고공행진 계속

50년 전통의 주방생활용품 기업 ㈜코멕스산업의 멀티 수납박스 '네오박스'가 2020년 매출이 전년 대비 47% 증가한 데 이어, 올해도 고공행진을 이어가고 있다.

코멕스는 길어진 실내생활에 집안 정리, 인테리어, 캠핑 등에 필요한 수납박스 수요가 늘어나며 네오박스의 판매량이 급격히 성장한 것으로 분석했다. 2003년 첫 선을 보인 네오박스는 아이들 장난감부터 오피스 서류 정리까지 폭넓은 활용도로 효율적인 수납을 책임지며 출시 이후 현재까지 20여년 간 꾸준한 매출 성장세를 기록해왔다.

네오박스는 효율적인 공간 활용이 가능한 모듈형 설계와 1000㎏ 하중까지 견딜 수 있도록 특수 설계된 바둑판식 골조, 안정적 다단 쌓기가 가능한 디자인 등 독보적인 품질력을 갖추고 있는 제품이다. 일반 수납박스에 비해 두껍고 중량감 있는 고사양으로 상대적으로 높은 가격대에도 '국민 수납박스'로 큰 사랑을 받으며 판매가 지속 증가하고 있다.

코멕스 관계자는 "장기화된 사회적 거리두기로 캠핑 등 아웃도어 활동과 실내 생활이 늘면서 네오박스 수요가 증가하고 인기도 더욱 높아지고 있는 것으로 보인다"면서 "우수한 품질과 내구성으로 수납박스의 대명사로 자리매김한 만큼 앞으로도 유용한 기능을 탑재한 다채로운 라인업을 선보일 예정이니 국민 수납박스 네오박스에 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.

스토케 'Here we grow' 브랜드 캠페인 영상. [사진제공=스토케]

스토케, 'Here We Grow(함께 성장합니다)' 글로벌 브랜드 캠페인

프리미엄 유아용품 전문기업 '스토케(STOKKE)'는 5년 만에 브랜드 슬로건을 'Here we grow(함께 성장합니다)'로 변경하고, 새로운 글로벌 캠페인 영상을 공개했다.

이번에 선보인 새 슬로건 'Here we grow'는 부모가 되면서 겪게 되는 수많은 시행착오 속에서 느끼는 행복함과 고민 등을 공감하고, 약 90년이라는 시간 동안 아이를 최우선으로 생각하며 쌓아온 유아용품 브랜드 스토케의 노하우를 함께 공유하겠다는 메시지를 담았다.

함께 공개한 글로벌 캠페인 영상은 최연소 룸메이트인 아이와의 여정을 주제로, 자녀가 생기고 발생하는 낯설고 서툰 상황 속에 조금씩 앞으로 나아가는 가족의 모습을 유쾌하게 담았다.

더불어 영상에서는 일상 속에 자연스럽게 녹아든 스토케 제품을 발견할 수 있다. 스토케 유모차 익스플로리 엑스로 자유롭게 외출하고, 유아의자 트립트랩에 앉아 홈메이드 식사를 하며, 스토케 침대 슬리피에서 안전하고 편안한 휴식을 취한다. 삶의 그 어떤 순간에도 스토케는 부모와 아이 곁을 지키며 함께 한다는 메시지를 전달한다.

스토케 글로벌 캠페인 영상은 영화 제작자 다니엘 에스킬(Daniel Eskils)과 올해 베를린 패션필름 페스티벌(BFFF)에서 '최고의 실험작' 부문 최종 후보에 오른 타로 픽처스(Tarot Pictures)가 연출했다. 스토케는 새로운 브랜드 슬로건과 캠페인 영상 공개를 기념해 SNS 댓글 이벤트를 진행한다. 오는 21일까지 스토케 공식 인스타그램에서 룸메이트(아이)를 처음 맞이했을 때의 기분을 댓글로 남기면 추첨을 통해 커피 기프티콘을 증정한다.

밀워키, 100% 당첨 구매 인증 이벤트 '슬기로운 밀워키 생활' 진행

프리미엄 전동공구 브랜드 밀워키가 풍요의 상징인 가을을 맞아 밀워키 제품을 구매한 누구나 당첨의 행운을 누릴 수 있는 '슬기로운 밀워키 생활' 이벤트를 진행한다.

다음달 26일까지 진행되는 이번 이벤트에서는 밀워키 제품 구매를 인증한 이들이라면 누구나 경품에 당첨될 수 있다. 대상 제품은 무선 전동공구에 한하며, 30만원 이상 구매 시 '듀얼 검전기', 60만원 이상 구매 시 '팩아웃 콤팩트 툴박스', 100만원 이상 구매 시 'M18 원형 샌더 베어툴'을 제공할 예정이다.

이번 이벤트는 영수증과 제품의 시리얼코드를 촬영한 후 QR코드를 스캔해 접속한 이벤트 페이지에 사진과 응모정보를 입력하면 참여가 완료된다. 국내에 정식 출시된 제품에 한하며, 1인 1회 단일 영수증으로만 응모가 가능하다. 자세한 내용은 밀워키 공식 홈페이지의 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

밀워키 관계자는 "풍요의 상징인 가을 시즌에 진행되는 만큼 현장에서 작업하는 많은 전문가들에게 프리미엄 공구를 경험할 수 있는 기회를 제공하기 위해 넉넉한 인심을 담아 준비했다"면서 "이번 이벤트로 많은 이들이 밀워키에서 판매하는 무선 공구의 강력함과 경쟁력을 경험할 수 있는 계기가 되었으면 한다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr