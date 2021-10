“국내선 무제한 탑승”…SSG닷컴, ‘에어서울 민트패스‘ 판매

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 11일부터 18일까지 주중 정기 항공권 ‘에어서울 민트패스’ 2종을 단독 판매한다고 10일 밝혔다. 탑승 기간은 오는 18일부터 내년 1월20일까지다. 김포~제주, 김포~부산(김해), 부산(김해)~제주 등 에어서울 국내 전 노선에 적용 가능하다.

민트패스는 에어서울이 만든 주중 정기 항공권으로 국내선 항공편을 구매 횟수별로 무료 탑승할 수 있는 티켓이다. 월~목요일에 출발하는 주중 항공편만 해당되며 12월 31일, 22년 1월 1일을 제외한 나머지 모든 날짜에 사용할 수 있다. 민트패스 이용 고객은 탑승 시 유류할증료와 공항세만 별도 지불하면 된다.

민트패스 골프는 올해 SSG닷컴에서 처음으로 선보이는 상품이다. 민트패스 일반권 혜택에 골프백(캐디백) 1개 위탁수하물 서비스, 수하물을 가장 빨리 찾을 수 있는 우선 수하물 서비스, 민트존을 포함해 현장 선호 좌석을 지정할 수 있는 프리미엄 서비스를 추가해 무료로 제공한다.

이번 상품 판매를 기념해 오는 11일 오전 9시부터 선착순 2000명에게 3000원 추가 할인 쿠폰을 제공한다.

SSG닷컴 관계자는 “올 상반기부터 국내여행 및 국내선 이용 고객이 많아지고 있어 에어서울과 함께 하반기 민트패스 판매를 추진하게 됐다”며 “10만원 후반대에 구매할 수 있는 민트패스 무제한 탑승권과 올해 처음 판매하는 민트패스 골프 상품 반응이 좋을 것으로 예상된다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr