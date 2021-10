통계청 "올해 쌀 생산 9.1% 늘어 383만t"…기상 호조 덕

[세종=아시아경제 문채석 기자] 기상 여건 호조로 올해 쌀 생산량이 작년보다 대폭 늘어날 것으로 예상됐다.

통계청은 8일 올해 우리나라의 쌀 생산량이 382만7000t으로 지난해보다 9.1% 증가할 전망이라고 발표했다.

통계청은 벼 낟알이 형성되는 시기인 지난 7∼8월 일조시간이 늘고 평균기온이 오르는 등 기상 여건이 좋아 단위 면적당 생산량이 늘었다고 설명했다. 이 기간 강수량도 적절했다.

올해 10a(아르=100㎡)당 생산량은 522㎏으로 긴 장마와 태풍의 영향을 받았던 지난해보다 8.2% 늘었다.

벼 재배면적도 73만2477㏊(헥타르=1만㎡)로 한 해 전보다 0.8% 늘었다. 쌀 가격 상승세와 정부의 '논 타작물 재배 지원사업' 종료가 영향을 미쳤다.

시도별 쌀 예상 생산량은 전남이 77만2000t으로 가장 많았고 이어 충남(75만2000t), 전북(59만9000t) 등 순이었다.

