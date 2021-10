中 '틱톡 문화'…'오징어게임' 불법유통에 일반인 '불법촬영'까지

틱톡 중국인 계정에 '한국 길거리 모습' 불법촬영 논란

'오징어게임' 불법 유통되기도...틱톡서 관련 영상 공유 2억건

전문가 "틱톡, 글로벌 플랫폼으로서 중국인들 자성 움직임 보여야"

[아시아경제 김서현 기자] 최근 일부 중국인들이 우리나라 일반 시민을 불법 촬영해 중국의 동영상 플랫폼 틱톡(중국명 더우인)에 무차별 업로드 한 사실이 알려지면서 논란이 일고 있다. 또 다른 중국인들은 세계적으로 큰 인기를 끌고 있는 넷플릭스 드라마 '오징어게임' 영상 일부분을 클립 형태로 불법 유통하고 있다. 전문가는 틱톡 서비스를 이용하는 중국인들의 자성을 촉구했다.

지난 6일 한 온라인 커뮤니티에는 "중국 틱톡을 설치했다가 재미있어서 오랫동안 봤는데 한가지 소름 돋는 일이 있다"며 여러 장의 영상 캡쳐본이 공유됐다.

사진은 한 중국인 틱톡 계정에 올라온 영상을 캡처한 것으로, 평범한 길거리나 지하철 모습 등이 담겨 있다. 문제는 이 영상 속 사람들이 모두 한국인이며 당사자 동의 없이 몰래 촬영됐다는 점이다.

중국인 틱톡커가 한국 길거리를 횡보하며 무단으로 찍은 영상들에는 일반인의 모습이 모자이크 처리 하나 없이 그대로 담긴 것으로 드러났다.

글쓴이는 "중요한 건 얼굴 모자이크 전부 내가 했다. 한국인들 얼굴 다 찍혀서 중국 소셜미디어에 올라가고 있다"고 강조했다. 이어 "인터넷에서 장난으로 민간인 사찰이다 뭐다 하는데 한국인들 사찰은 중국인이 다하고 있다"고 목소리를 높였다..

중국의 잘못된 사회관계망서비스(SNS) 활용 방식은 이전부터 지적돼 왔다. 최근 '오징어 게임'이 틱톡, 포털 사이트 웨이보 등을 주축으로 중국에서 불법 유통되기도 했다.

지난 4일 기준, 웨이보에서는 '오징어게임(??游?)'과 관련한 해시태그 수가 17억 건을 넘어섰고, 온라인 상에서 불법으로 공유되는 영상 다운로드 수는 14억 건을 돌파한 것으로 알려졌다. 같은 시기 틱톡의 '오징어게임' 관련 영상 공유 수는 2억 건을 넘겼다.

중국에서는 넷플릭스가 정식으로 서비스되지 않고 있다. 우회 접속 프로그램인 가상사설망(VPN)을 통해 이용하더라도 중국어 자막은 제공되지 않는다. 중국어 자막이 입혀진 '오징어게임' 영상은 모두 불법 동영상으로 볼 수 있다는 의미다.

이에 지난 6일 사이버 외교사절단 '반크'는 "'오징어게임'이 중국에서 불법 유통되고 있다"며 글로벌 캠페인에 나섰다. 반크는 '83개국 1위 달성, 그런데 재미있다고 훔쳐봐도 되나요?'라는 제목의 포스터를 단체의 페이스북 계정에 게재하고 "중국의 불법 콘텐츠 유통을 막는 글로벌 청원에 동참해 달라"고 호소했다.

이와 관련해 장하성 중국 주재 한국대사는 이날 국회 외교통일위원회 국회 국정감사에서 "'오징어게임'은 “넷플릭스가 판권을 갖고 있지만 중국의 60여개 사이트에서 불법 유통된 것으로 파악하고 있다"며 "지속적으로 유통 실태를 확인하고 모니터링하고 있다"고 밝히기도 했다.

전문가는 틱톡이 가치 있는 글로벌 플랫폼으로서 자성의 움직임을 보이도록, 국제적 협력이 요구된다고 제언했다.

이성민 한국방송통신대학교 미디어영상학과 교수는 "중국의 플랫폼이 장기적으로 그 가치를 높이고 성숙할 수 있도록, 콘텐츠를 관리해야 한다는 메시지를 제시해야 한다"며 "대중의 동영상 플랫폼으로 자리잡은 유튜브가 사회적 논의를 받아들여 알고리즘 노출 조절 및 키즈 채널 분리 등의 제재를 만든 것처럼, 국제적 협력을 통해 사회적 압력을 제공할 수 있어야 한다"고 설명했다.

이어 "틱톡에 이러한 콘텐츠들이 지속적으로 공유되는 것은 스스로 '하위문화화'를 자청하는 것"이라며 "의미있는 클로벌 플랫폼으로 자리잡기 위해서는 중국이 직접 자성의 움직임을 보여야 한다"고 강조했다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr