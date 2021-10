자영업자단체들 "100% 손실보상·방역 완화"…20일 총궐기 예고

[아시아경제 송승윤 기자] 자영업자 단체들이 방역지침 완화와 100% 영업 손실 보상을 정부에 재차 촉구했다.

전국실내체육시설비대위와 한국자영업자협의회, 한국중소상인자영업자총연합회 등 자영업자 단체들과 참여연대 민생희망본부, 민변 민생경제위원회 등 시민단체들은 8일 서울 종로구 정부서울청사 앞에서 정부와 심의위에 100% 손실보상을 촉구하는 공동기자회견을 개최했다.



이날 발언에 나선 고장수 한국자영업자협의회 공동의장은 "코로나19 발생 이후 자영업자들의 빚은 66조, 폐업한 매장 수가 45만 3000개를 넘어섰고 안타깝게 생을 마감한 자영업자 수도 20명이 넘는 등 참혹한 결과로 이어지고 있다"면서 "그나마 집합금지와 제한조치를 받은 중소상인·자영업자들에 대한 손실보상법이 국회를 통과했으나 이마저도 집합금지 피해인정율 80%, 집합제한 60%라는 모호한 개념을 도입해 어떻게든 손실 보상을 후려치려고 하고 있다"고 말했다.

이성원 한국중소상인자영업자총연합회 사무총장은 "임차료 인정비율을 각 점포별 실제 임대료를 기준으로 하거나 최소한 업종별, 지역별 비율을 현실에 맞게 조정해야 한다"면서 "매출감소분에 비례해 100% 손실보상을 해야 한다"고 지적했다.

같은 시간 전국자영업자비상대책위원회(비대위)도 정부서울청사 인근 세종로공원에 설치한 농성 천막 앞에서 기자회견을 열고 전날 예고한 전국 자영업자 총궐기 계획을 공개했다.

비대위는 △조건 없는 시간규제 철폐 △조건 없는 인원제한 철폐 △온전한 손실보상 등 요구사항이 받아들여지지 않을 경우 오는 20일 총궐기에 나서겠다고 예고했다. 구체적으론 광화문에서 개최하는 대규모 촛불집회나 전국 지방자치단체 청사 앞에서 벌이는 시위 등이 거론됐다.

비대위는 "1년 넘게 대화를 했는데 나아지는 것이 없다면 그건 우는 아이를 때렸다가 달래는 학대를 반복하는 것"이라며 "15일에 있을 거리두기 발표에 인원 규제와 시간 규제를 철폐해달라"고 요구했다.

이들은 전날 새벽 시간 이곳에 기습적으로 천막을 설치하고 농성에 돌입했다. 비대위는 새 거리두기 발표 때도 요구사항이 반영되지 않을 경우 총궐기와 함께 QR보이콧, 방역 비협조를 시작하겠다고도 밝힌 바 있다.

