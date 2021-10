[신간안내]'버거킹'

◆버거킹= 버거킹 창업자가 플로리다의 작은 햄버거 가게를 세계적인 프랜차이즈 레스토랑으로 키워낸 과정을 담은 경영서. 외식산업 잠재력이 폭발하던 시기에 어떤 고민을 하고 실패를 이겨냈는지 자세히 기술한다. 한국으로 무대를 옮겨도 어색하지 않을 경험과 조언이다. 깊은 통찰이 외식 종사자에게 슬기를 전한다.

"TV의 보급과 함께 맥도날드와 버거킹 같은 업체들의 광고가 전파를 타면서 외식산업에 대한 대중의 인식도 높아졌다. 깨끗한 매장에서 가벼운 비용으로 좋은 음식을 빠르게 서비스받을 수 있다는 매력적인 메시지가 사람들의 뇌리에 반복해서 심어졌다. 이는 사람들이 가장 바라고 찾던 것이었다. 전국적으로 식료품점의 매출은 제자리를 지키는 동안 외식산업의 매출과 이익은 인상적인 성장을 거듭했고, 패스트푸드는 갑자기 성공을 향해 달리는 기차의 열차표처럼 여겨졌다."

(제임스 W. 맥라모어 지음/김재서 옮김/예미)

