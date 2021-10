◆아주 특별한 성공의 법칙= 세계적 팟캐스터인 저자가 전하는 성공 노하우. 그는 돈이 아닌 가치 있는 삶에 목표를 두는 것이 진정한 성공이라고 말한다. 10년간 수천명의 성공한 기업가들을 만나면서 성공에 이르는 17단계 로드맵을 고안했다.(존 리 듀마스 지음/이한이 옮김/도서담)

최동현 기자 nell@asiae.co.kr