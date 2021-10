"IT 개발자를 찾습니다"…파격 조건 내건 스타트업들

에이블리·메쉬코리아 등 사이닝 보너스 제시

[아시아경제 김철현 기자] 디지털 전환과 비대면 활성화로 전 산업 분야에서 IT 개발자 구하기가 갈수록 어려워지면서 스타트업들도 개발자 채용을 위해 파격적인 조건을 내걸고 있다. 지속 성장을 위해선 서비스 확대를 담당할 우수 개발자의 확보가 가장 중요한 과제이기 때문이다.

'부릉'을 운영하는 메쉬코리아는 역량 있는 우수 IT인재 모집을 위해 사이닝 보너스와 스톡옵션 등을 적용한 공개 채용을 시작했다. 메쉬코리아는 우수 인재들의 적극적인 지원을 유도하기 위해 엔지니어링, 데이터 사이언스 직군의 일부 직무에 지원한 최종 합격자에게는 5000만원의 사이닝 보너스 또는 1억원 상당의 스톡옵션을 지급하기로 했다. 여기에 메쉬코리아 사내 직원의 추천이 있는 경우 해당 직원에게는 최대 500만원을 지원한다. 직무와 상관없이 해당 분야에서 충분한 역량을 가진 지원자에게도 업계 최고 수준의 처우를 보장한다.

패션 플랫폼 에이블리는 사업 확장과 성장 속도에 맞춰 이달 말까지 리더급 엔지니어를 채용한다. 입사자에게 업계 최고 수준의 연봉과 사이닝 보너스 1억원을 일시 지급하기로 했다. 채용 분야에서 5년 이상 경력 또는 이에 준하는 경험 등 자격을 갖추면 지원 가능하다. 에이블리는 사이닝 보너스 제도 외에도 개발에 최적화된 업무환경과 업계 최고 복지, 보상 체계를 위한 다양한 제도를 마련하고 있다고 설명했다.

당근마켓도 오는 11일까지 모바일 앱 개발자 공개 채용을 진행 중이다. 안드로이드, iOS 운영체제 개발 부문에서 2~3년에 준하는 경험을 보유한 개발자가 대상이다. 특히 당근마켓은 전체 인원 중 개발 인력 비중이 65~70%로, 모바일 기술과 로컬 비즈니스 역량이 집약된 IT 스타트업으로 자리매김하고 있다. 강구열 당근마켓 피플팀 팀장은 "구성원들의 높은 자율성과 책임을 기반으로 빠르게 성장해온 당근마켓에는 개발자뿐만 아니라 전 직군에 있어 핵심 인재들이 모이고 있다"며 "자율적이고 자기계발에 최적화된 기업문화와 업계 최고 수준의 연봉, 사이닝 보너스, 스톡옵션 등 보상 체계를 갖추고 있다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr