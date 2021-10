尹 멘토로 거론된 천공스승 "손바닥 왕(王)자? 나는 그런 짓 못하게 해"

천공스승, '윤석열 멘토설' 부인

"김건희 통해 알게 된 사이..검찰총장 사퇴 때 조언"

[아시아경제 박현주 기자] 국민의힘 대선 경선 토론 과정에서 유승민 전 의원이 '윤석열 멘토'로 언급했던 '천공스승'이 윤석열 국민의힘 대선 예비후보에게 검찰총장 사퇴 문제를 조언해줬다고 주장했다.

천공스승은 7일 YTN '뉴스가 있는 저녁'과의 인터뷰에서 "(김건희 씨가) 연락이 왔다 해서 그러면 내가 있겠다고 해서 만났는데, 만날 때 윤 후보가 남편이니까 같이 왔다"며 "그렇게 해서 알게 된 사이"라고 밝혔다.

천공스승은 자신이 윤 후보에게 여러 가지 조언을 해줬다고 말했다. 그는 "윤 후보가 부인한테 묻는 거를 몇 마디 하는 거를 듣고는 자기도 뭘 좀 물으니까 다른 법칙을 가르쳐주는 그런 차원에서 내가 말씀해드리고"라며 "(검찰총장 사퇴 문제와 관련해) '정리할 시간이 될 것이다' 이런 코칭을 해줬죠. 그래서 너무 오래 싸우면 모든 검찰들이 어려워질 거니까 그런 것들을 조금 판단하는 게 좋을 것 같다"고 했다.

그러나 그는 '윤석열 멘토설'에 대해선 부인했다. 천공스승은 "대선 출마 선언을 한 뒤에는 윤 전 총장을 만나지 않았다"며 "멘토 관계도 아니다"라고 설명했다. 윤 후보가 손바닥에 왕(王)자를 쓰고 토론회에 나온 것에 대해선 "나는 그런 짓 못 하게 한다"며 "누가 해줬는지 어떠한 환경에 재미로 이렇게 됐는지 몰라도 저한테 자문을 했으면 그런 건 전혀 못 하게 한다"고 했다.

이같은 논란은 지난 3~5차 국민의힘 대선 경선 토론회에서 윤 후보가 손바닥에 '왕'자를 쓰고 나온 데에서 불거졌다. 지난 5일 6차 토론회에서 유 전 의원은 윤 후보를 둘러싼 이른바 '무속인 논란'을 겨냥해 "천공스승 아느냐. 본인이 윤석열의 멘토, 지도자 수업을 시키고 있다고 했다"고 질문했다. 이에 윤 전 총장은 "뵌 적이 있다"면서도 "멘토라는 말은 과장된 것 같다"고 일축했다.

한편 천공스승은 윤 후보가 검찰총장직을 내려놓은 당시인 지난 3월4일 인터넷 매체 '최보식의 언론'과 인터뷰에서 "윤 후보는 내 공부를 하는 사람이다. 자기 자리에서 일을 잘하도록 돕는 것이다. 열흘에 한번쯤 만난다"라고 친분을 드러냈다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr