LG유플러스, 세계 최초 '반도체 지문' 기반 유심 개발

물리적 복제 방지기능 갖춰

디지털지갑 연계 사용 가능

[아시아경제 차민영 기자] 반도체 제조 공정에서 만들어진 '반도체 지문' 기술을 암호키에 적용해 보안을 강화한 스마트폰용 유심이 개발됐다.

LG유플러스는 ICTK 홀딩스와 함께 ‘물리적 복제 방지기능(PUF)’ 기반 유심을 세계 최초로 상용화했다고 8일 밝혔다.

PUF는 제조 공정에서 만들어진 반도체의 미세구조 차이를 이용해 복제나 변경이 불가능한 ‘반도체 지문(Inborn ID)’을 이용해 보안을 강화하는 기술이다. 반도체 지문을 통해 암호키를 안전하게 생성하고 USB 등에 저장한 뒤 사용하는 소유기반 검증 기능을 구현할 수 있다.

PUF 유심을 스마트폰에 장착하면 금융, 디지털 자산관리 등 다양한 분야 서비스의 보안을 강화할 수 있다. 또한 PUF 유심을 디지털 자산을 실제 자산과 연동하는데 사용할 경우 대체 불가능 토큰(NFT)과 메타버스 공간에서 자산을 거래하는 ‘디지털지갑’을 스마트폰에서 이용 가능하다. PUF 유심 기반의 디지털지갑에 신분증, 출입카드, 자동차 키, 공연티켓 등을 저장할 수도 있다.

앞서 양자내성암호(PQC) 기술을 PUF에 결합한 ‘Q-PUF USB’ 보안토큰을 디지털뉴딜 사업에 투입한 바 있는 LG유플러스는 다양한 산업분야의 파트너사들과 함께 PUF 활용 서비스를 확대해나갈 계획이다.

이진혁 LG유플러스 미디어서비스개발담당은 “다가올 메타버스 시대에 나를 대신할 수 있는 반도체 지문과 보안 기술이 가능해졌다”며 “고객이 안심하고 다양한 서비스를 제공받을 수 있는 엔드투엔드(End-to-End) 보안체계를 완성하겠다”고 말했다.

이정원 ICTK홀딩스 대표는 “국내 벤처의 독보적 보안기술을 통해 5G 시대 서비스 보안의 기틀을 마련한 것에 의미가 있다”며 “해외에서도 선도사례로 인식할 수 있는 의미 있는 케이스가 될 것”이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr