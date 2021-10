엔씨, 이번엔 '성희롱' 사건…"직위 해제·대기 발령 조치"

[아시아경제 강나훔 기자] 엔씨소프트에서 성희롱 사건이 발생했다. 회사는 가해자로 지목된 직원을 직위 해제 및 대기 발령하고 추가 조사를 진행중이다.

지난 6일 익명 커뮤니티 블라인드에는 ‘엔씨 엔터 관련 오면 안 되는 이유’라는 제목으로 사내 성희롱 사건을 고발하는 캡쳐 글이 올라왔다. 회사 직원만 볼 수 있는 게시판에 올린 것으로 추정된다.

글의 작성자 A씨는 "엔터사업실은 이미 성희롱으로 유명한 사람들이 감사까지 받았지만 아무런 리스크 없이 아주 잘 지내고 있다"라고 주장했다.

그는 "여직원들만 계속 퇴사하는 중인데 위(경영진)에서도 알면서 책임을 피하려고 (사건을 쉽게 묻어버리기 위해)여직원들 퇴사를 기다리는 중"이라고도 했다.

A씨는 ▲부하 여직원 일부러 늦게까지 야근시키고 본인 차(외제차)로 태워주며 귀가 시키기 ▲머리 쓰다듬거나 목 뒤 만지기 ▲여직원들과 술자리 가지려 하기 ▲상위 직급자와 부적절한 관계라고 소문내고 다니기 ▲회의 명목으로 단둘이 식사 유도 등 피해사실도 구체적으로 나열했다.

그는 "너무 XX 행동이 많아서 퇴사한 여직원이 한둘이 아니다"라며 복수의 피해자가 있음을 암시했다.

A씨는 그러면서 윤리경영실은 (성희롱 발생시) 신고하라 해놓고 막상 신고하면 아무 조치 없고, 의미없는 성희롱 (방지)교육을 한다”라며 “어차피 소문만 안좋게 나서 여직원들만 퇴사하는 분위기로 몰아가기 때문에 경찰에 신고해서 법으로 진행하는 게 좋다"고 했다.

이와 관련 엔씨 관계자는 "윤리경영실에서 제보 내용을 접수한 직후 조사를 시작했다. 해당 인원에 대해서는 직위 해제와 대기 발령 조치했다"고 밝혔다. 만약 이 글에 나온 주장이 사실로 확인되면 최고 해고까지 가능하다는 게 사측이 설명이다.

이 관계자는 "추가 문제가 발생하지 않도록 사실 관계를 명확하게 파악하기 위한 절차를 진행 중이며 확인된 사실을 기반으로 추가 징계 조치할 계획"이라고 설명했다.

이어 "엔씨는 해당 이슈에 대한 엄격한 기준을 갖고 있다"라며 "이번 일을 심각하게 보고 있으며, 관련 절차를 신속하게 진행할 계획"이라고 밝혔다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr